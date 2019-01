Zinspause in USA? Wie Trump die Fed unter Druck setzt

Wenn die US-Notenbank an diesem Mittwoch (30. Januar) die Ergebnisse ihrer ersten Zinssitzung im neuen Jahr verkünden wird, lautet die entscheidende Frage: Steht die Federal Reserve nun doch vor einer möglicherweise längeren Zinspause? Waren derartige Überlegungen vor gar nicht allzu langer Zeit fast abwegig, erscheinen sie mittlerweile plausibel. Zumal hochrangige Notenbankvertreter, allen voran der Fed-Vorsitzende Jerome Powell, ein solches Vorgehen bereits nahegelegt haben.

Der Stimmungswechsel innerhalb der Notenbank wurde bereits Anfang 2019 deutlich, als zahlreiche Notenbanker der USA ihrer zunehmend vorsichtigen Haltung Ausdruck verliehen. "In einer koordinierten PR-Offensive wurde den Märkten eine Zinspause in Aussicht gestellt", fasst Commerzbank-Experte Bernd Weidensteiner die öffentlichen Äußerungen zusammen. Neben Fed-Chef Jerome Powell gab sich unlängst sein Vertreter Richard Clarida wesentlich zurückhaltender als noch wenige Wochen zuvor.

Die neue Zurückhaltung der Federal Reserve

Fachleute nennen mehrere Gründe für Stimmungsänderung. Zum einen wird auf die zahlreichen politischen Risiken verwiesen, die zuletzt sogar noch größer geworden sind. Zu nennen sind unter anderem der sich hinziehende Brexit, der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die politische Krise in Venezuela. Hinzu kommen wichtige wirtschaftliche Faktoren, insbesondere die zunehmende Konjunkturschwäche in der zweitgrößten Volkswirtschaft China. Begleitet wird das bereits ungute Gemisch durch schwankungsanfällige Börsen, die insbesondere Ende vergangenen Jahres einen Einbruch hinnehmen mussten.

Eine weitere Zinsanhebung wird in diesem unwägbaren Umfeld nicht erwartet. Fast alle der gut 90 Ökonomen, die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragt wurden, rechnen mit einem unveränderten Leitzinsband von 2,25 bis 2,5 Prozent. Spannender als die Frage einer sofortigen Leitzinsänderungen ist daher, welche Zinssignale die Fed für die Zukunft senden wird. Anlehnend an Fed-Chef Powell dürfte ein vorsichtiges, geduldiges Vorgehen signalisiert werden, erwartet Commerzbank-Experte Weidensteiner.

Sind Zinsanhebungen in diesem Jahr bereits vom Tisch?

Kommt es so, sind Zinsanhebungen in diesem Jahr zwar nicht gänzlich vom Tisch. Die Fed dürfte die Märkte aber noch umsichtiger auf anstehende Zinsschritte vorbereiten und möglicherweise langsamer vorgehen als bisher gedacht. Bis vor kurzem war die Annahme vieler Ökonomen, dass die Fed ihren Leitzins bis zur Jahresmitte noch zweimal anheben könnte, um dann eine Zinspause einzulegen. Jetzt geht die Erwartung eher in die Richtung, dass der Zins - wenn überhaupt - frühestens zur Jahresmitte angehoben wird. Wie es danach weitergehen soll, ist offen.

Trump setzt Fed unter Druck - und sorgt für Blindflug

Ebenso fraglich ist, wie stark sich die Fed in ihrem absehbaren Kurswechsel von US-Präsident Donald Trump beeinflussen lässt. Offiziell unterstreicht die Notenbank regelmäßig ihre politische Unabhängigkeit. Allerdings wird die seit Mitte 2018 zu vernehmende Kritik Trumps am Zinserhöhungskurs der Fed die Notenbanker nicht komplett kalt lassen. Erschwerend kommt hinzu, dass der Streit um die Grenzmauer zu Mexiko die Entscheidungsfindung der Notenbank beeinträchtigt: Wegen des einmonatigen Verwaltungsstillstands sind viele Konjunkturdaten nicht veröffentlicht worden, weshalb sich die Fed derzeit im "konjunkturellen Blindflug" befindet.

la/dpa-afx