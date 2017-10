Entscheidung über US-Notenbank am Donnerstag Die drei Kandidaten für die Spitze der Fed

Donald Trump will diese Woche einen neuen Chef der Notenbank Fed benennen. Die Entscheidung hat weltweite Konsequenzen - doch der US-Präsident handhabt sie so läppisch, dass er sogar einen Fox-Moderator nach dessen Präferenz fragte.

Die allwöchentlichen Ansprachen des US-Präsidenten waren mal ernste Angelegenheiten. Franklin Roosevelts Radioübertragungen steuerten die Nation durch den Zweiten Weltkrieg. Ronald Reagan predigte gegen die Sowjetunion.

Donald Trump hat diesen Botschaften seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Sie gleichen nunmehr Infomercials - Programmhinweise für die nächste Folge einer Realityshow. In deren Mittelpunkt steht: Trump selbst.

So auch am Wochenende: "Mit großer Spannung erwarten die Leute meine Entscheidung, wer der nächste Chef der Notenbank wird", tönte Trump. "Alle werden, glaube ich, sehr beeindruckt sein." Den Namen des Siegers werde er aber erst "irgendwann" diese Woche bekannt geben. Es war ein reiner Appetitanreger. Am Montag teilte das Weiße Haus mit, dass voraussichtlich am Donnerstag der Name bekannt gegeben werde.

Mit einem hat Trump recht: Dies ist in der Tat eine seiner weitreichendsten Entscheidungen bisher. Denn die Federal Reserve Bank beeinflusst die Wirtschaft, das Wachstum, die Märkte, die Börsen - mehr als das Weiße Haus oder der Kongress und weit über die USA hinaus: Die Fed weist dem Rest der globalen Finanzwelt die Richtung.

Yellen "sehr beeindruckend"

Trump rückt damit ins Rampenlicht, was sonst diskret hinter den Kulissen ablief. Vergangene Woche nötigte er die Republikaner bei einem Mittagessen sogar zur Testwahl. "Ich halte das für keine sehr gute Methode, den Vorsitzenden der Fed zu bestimmen", schimpfte Trump-Kritiker Bob Corker und weigerte sich. Auch brachte Trump den Fox-Business-Moderator Lou Dobbs ins Schwitzen, als er ihn während eines Interviews nach seiner Präferenz fragte.

Dobbs sprach sich schließlich für Janet Yellen aus, die amtierende Chefin, deren erste Amtszeit im Februar 2018 ausläuft. Frühere Fed-Vorsitzende hielten sich meist über zwei Amtszeiten, selbst wenn die Präsidenten und die Regierungspartei wechselten. Doch auch hier bricht Trump alte Gepflogenheiten, indem er Yellens Wiederbenennung zur Disposition stellt.

"Sie war vor drei Tagen in meinem Büro", sagte er in dem Fox-Business-Interview. "Sie war sehr beeindruckend. Ich mochte sie sehr." Aber: "Ich muss sagen, man will doch sein eigenes Zeichen setzen." Bleiben Sie dran!

Seit seinem Wahlsieg lässt Trump Yellen so im Unklaren. Dabei erholten sich Wirtschaft und Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren maßgeblich auch dank ihrer Niedrigzinspolitik. Doch Trump heftet sich solche Verdienste lieber selbst ans Revers - zumal Yellen Demokratin ist und die Republikaner sie als Symbol "staatlicher Regulierungswut" der Obama-Ära abservieren wollen.

Die Fed ganz abschaffen?

Außer Yellen sind nur noch zwei ernstzunehmende Namen im Rennen. Fed-Vorstand Jerome Powell, 64, ist der Liebling von Finanzminister Steven Mnuchin - und ist

Insidern zufolge der Favorit. Der Ex-Investmentbanker gilt als Kompromiss - ein Republikaner, der den Kurs halten und die Märkte nicht verschrecken würde, doch zugleich offen wäre für eine Lockerung der Finanzaufsicht, wie sie den Rechten so am Herzen liegt.

Der Ökonom John Taylor, 70, hält die bisherige Linie Yellens dagegen für verfehlt. Der Stanford-Professor und Finanzstaatssekretär unter George Bush erfand die Taylor-Regel, eine strikt empirische Formel für Zinspolitik, wonach die US-Leitzinsen heute längst wieder höher lägen. Konservative, Vizepräsident Mike Pence und das "Wall Street Journal" lieben ihn, doch Trump und Taylor fanden bei dessen Vorstellungsgespräch angeblich nicht zueinander.

Andere Kandidaten sind offenbar inzwischen ausgemustert, allen voran Trumps Top-Wirtschaftsberater und Ex-Goldman-Sachs-Vize Gary Cohn. Der hielt dem Präsidenten trotz persönlicher Abscheu über dessen Flirt mit Rechtsradikalen die Treue, in der Hoffnung, den Spitzenposten an der Fed zu bekommen. Doch Trump will ihn im Weißen Haus halten, auch damit er ihm hilft, die Steuerreform durchzuboxen.

Welche Politik Trump dagegen bei der Fed verfolgt, bleibt völlig unklar. Manchmal redet er sogar davon, sie ganz abzuschaffen - eine abstruse Äußerung. Doch Hauptsache der Zuschauer bleibt dran: "Viel Spaß", schloss er seine jüngste Videobotschaft. "Gott segne Amerika."