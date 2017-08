40 Millionen Iraner machen sich strafbar Twitter bleibt im Iran illegal

Zur Großbildansicht REUTERS Das geltende Twitter-Verbot wurde am Montag bestätigt: Doch Millionen Iraner nutzen das Netzwerk trotzdem.

Obwohl nicht nur rund die Hälfte aller Iraner, sondern sogar der Präsident selbst den Kurznachrichtendienst Twitter nutzt, soll das Verbot nicht aufgehoben werden. Auch wie Sanktionen konkret aussehen sollen, bleibt weiterhin unklar.

Der Kurznachrichtendienst Twitter Börsen-Chart zeigen bleibt im Iran formell verboten. Das teilte Vizestaatsanwalts Abdolsamad Choramabadi am Montagabend mit. die Justiz habe den Dienst filtern lassen und halte daran fest, dass eine Twitter-Mitgliedschaft illegal sei. Das gelte auch für offizielle Stellen und Amtsinhaber, wurde Choramabadi von iranischen Medien zitiert.

Dennoch nutzen nicht nur Millionen Iraner, sondern fast alle Medien und vor allem hochrangige Offizielle wie Präsident Hassan Ruhani den Kurznachrichtendienst trotz des Verbots regelmäßig. Gerade deswegen hatte sich das Kommunikationsministerium für eine Aufhebung des Verbots eingesetzt.

Soziale Netzwerke im Internet sind im Iran zwar verboten, doch ignorieren das immer mehr Menschen in der Islamischen Republik. Verschlüsselte Zugänge und Datentunnel wie zum Beispiel ein sogenanntes "Virtual Private Network" helfen ihnen dabei. Ein solches virtuelles privates und in sich geschlossenes Kommunikationsnetz dient dazu, Teilnehmer des bestehenden Kommunikationsnetzes an ein anderes Netz zu binden. So kann beispielsweise der Computer eines Mitarbeiters von Zuhause aus Zugriff auf das Firmennetz erlangen, gerade so, als säße er mittendrin. Oder etwa ein Iraner auf das Netz in Kalifornien, wo Twitter legal und aufrufbar ist.

Nach einer Studie sind mehr als die Hälfte der etwa 80 Millionen Iraner Mitglied in mindestens einem der verbotenen Netzwerke. Bei der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen sind es sogar über 70 Prozent. Und im Durchschnitt nutzen rund 25 Prozent den Nachrichtendienst Twitter täglich. Bei den Frauen sind es sogar mehr als 35 Prozent.

Die für die Verbote zuständigen Stellen ernten nicht nur Kritik, sondern auch viel Spott im Netz. So wird gefragt, wie genau und in welchem Zeitrahmen die über 40 Millionen Iraner, die diesbezüglich gegen die Gesetze verstoßen haben, verhaftet werden sollen. Die iranische Justiz hat darauf auch noch keine Antwort.

mt/dpa

