Streit zwischen Deutschland und Türkei "Ankara will keinen Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen"

Zur Großbildansicht DPA Präsident Erdogan (im Bild) kritisiert, Wirtschaftsminister Zeybekci beschwichtigt : "Es ist kein Zufall, dass der Impuls zur Beruhigung zuerst aus dem Wirtschaftsministerium und nicht aus dem Präsidentschaftspalast kam", meint Marcus Schüller von KPMG

Der Ton zwischen Deutschland und der Türkei wird rauer, die DIHK warnt deutsche Unternehmen vor Investitionen in der Türkei. Nicht nur für türkische, sondern auch für deutsche Unternehmen steht jetzt viel auf dem Spiel, sagt Marcus Schüller, Partner bei KPMG. Lieferketten sind in Gefahr.

mm.de: Der DIHK warnt deutsche Unternehmen vor Investitionen in der Türkei, die Bundesregierung stellt Hermes-Bürgschaften in Frage. Zugleich wirbt die Türkei weiterhin um ausländische Investitionen und verspricht, diese seien "zu 100 Prozent abgesichert". Wie sollten Unternehmen, die in der Türkei aktiv sind, jetzt reagieren?

Marcus Schüller: In erster Linie mit Vorsicht. Auf der einen Seite ist die Türkei aufgrund der niedrigen Löhne immer noch ein sehr attraktiver Standort für deutsche Unternehmen. Gleichzeitig ist die politische Lage inzwischen so unsicher, dass jeder Schritt strategisch abgewogen und gut überlegt werden muss. Insgesamt bin ich aber nicht der Meinung, dass deutsche Unternehmen ihre Investitionen komplett auf Eis legen sollten.

mm.de: Optimisten argumentieren, dass der neue Ton der Bundesregierung Ankara dazu bewegen könne, den Bogen nicht zu überspannen ...

Schüller: Mit seiner Ankündigung, die deutsche Türkeipolitik neu auszurichten, hat Bundeswirtschaftsminister Gabriel eine klare Botschaft an die Regierung in Ankara gesandt. Jetzt heißt es, die Reaktionen abzuwarten und genau im Blick zu behalten, wie sich die Situation in der Türkei in wirtschaftlicher, aber auch in politischer Hinsicht entwickelt.

mm.de: Viele deutsche Unternehmen haben Teile ihrer Lieferkette in der Türkei - das betrifft nicht nur Hersteller von Küchen- und Elektroketten. Wie stark würde ein Investitionsstopp oder ein möglicher Wirtschaftskrieg auch deutsche Unternehmen treffen?

Schüller: Die Türkei ist ein wichtiger Handelspartner für Deutschland. Deutsche Firmen haben im Jahr 2016 Waren im Wert von knapp 22 Milliarden Euro in die Türkei verkauft. Das ist mehr als nach Russland, Japan oder nach Dänemark gingen. Das zeigt, wie sehr die Staaten wirtschaftlich verflochten sind. Und natürlich sind viele deutsche Unternehmen auf Bauteile angewiesen, die in der Türkei hergestellt werden. Man denke nur etwa an die Automobilindustrie.

mm.de: Deutsche Autohersteller und Hersteller von Elektronikware sind bereits stark mit Werken in der Türkei vertreten ...

Schüller: ... Bosch, der weltweit größte Autozulieferer, produziert zum Beispiel unter anderem im türkischen Bursa und war 2016 laut "Hurriyet" der neuntgrößte Exporteur des Landes. Solche Werke kann man nicht einfach umpflanzen und die Zulieferer sind deshalb nicht leicht zu ersetzen. Allerdings werden sich Unternehmen, die in der Türkei investieren wollen, in Zukunft verstärkt mit Politik-Fragen auseinandersetzen müssen. Wirtschaftliche Faktoren sind heute nicht mehr alles. Es muss immer auch der gesellschaftliche Kontext erwogen werden und das kann sich durch die politische Situation in der Türkei deutlich schwieriger gestalten.

mm.de: Kann sich die Türkei einen Kurs der Abschottung überhaupt leisten? Wie stark ist das Land von ausländischen Investitionen abhängig?

Schüller: Deutschland ist der größte Handelspartner der Türkei. Alleine 2016 sind Waren im Wert von knapp 14 Milliarden Euro nach Deutschland verkauft worden. Das ist mit 9,8 Prozent knapp ein Zehntel der gesamten Exporte der Türkei. Diese Zahlen sprechen für sich.

mm.de: Was bedeutet das für die Regierung in Ankara?

Schüller: Die türkische Wirtschaft ist viel zu stark von ausländischen Investoren abhängig, als dass eine Blockadehaltung Bestand haben könnte. Das wissen die türkischen Entscheidungsträger auch selber und versuchen, für Entspannung zu sorgen. Wirtschaftsminister Zeybekci hat ja recht schnell öffentlich gesagt, deutsche Investitionen seien zu 100 Prozent garantiert. Das zeigt, dass Ankara keinesfalls an einem Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen interessiert ist.

mm.de: Wie lässt sich das Problem entschärfen?

Schüller: Wichtig ist jetzt, erst einmal Luft zu holen und die Situation sachlich zu analysieren. Es hilft nichts, sich von der ganzen Emotionalität mitreißen zu lassen. Was zählt, ist eine gewisse wirtschaftliche Ratio. Fakt ist, Deutschland und die Türkei blicken auf jahrzehntelange gute Handelsbeziehungen zurück. Die türkische Regierung ist ja jetzt schon um Beruhigung der Lage bemüht. Dabei ist es auch kein Zufall, dass der Impuls seitens der türkischen Regierung als erstes aus dem Wirtschaftsministerium und nicht aus dem Präsidentschaftspalast kam. Wirtschaftsminister Zeybekci weiß ganz genau, wie wichtig die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind und auch, dass eine gute wirtschaftliche Zusammenarbeit eine starke Basis für politische Kommunikation darstellt.

mm.de: Aber auch Deutschland hat Grund, guten Willen zu zeigen ...

Schüller: Wir sollten nicht vergessen, dass Deutschland auch politisch auf die Türkei angewiesen ist. Die Türkei wirkt als stabilisierendes Scharnier zwischen Europa und Asien. Bricht die türkische Wirtschaft ein, hätte das ungeahnte Auswirkungen auf den türkischen Staat und damit auf die ganze Region. Das hätte geopolitische Effekte, die auch Deutschland nicht verschonen würden.

Marcus Schüller ist Partner bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und leitet in Deutschland den Bereich Operations Consulting. Er ist Experte für Einkauf und Supply Chain Management und berät sowohl Corporates als auch Familienunternehmen in Europa, Amerika und Asien.

