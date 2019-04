Opposition bei Wahl in Istanbul vorn, Lira fällt weiter

Kommunalwahl in Türkei

Rückschlag für Erdogan: Im Rennen um das Bürgermeisteramt in Istanbul liegt der Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu knapp vorne

Nach einer dramatischen Wahlnacht sieht auch die türkische Wahlbehörde YSK die Opposition im Rennen um das Bürgermeisteramt in der wichtigen Wirtschaftsmetropole Istanbul vorne - um Haaresbreite. Demnach führte der Kandidat der Mitte-Links-Partei CHP, Ekrem Imamoglu, am Montagmorgen mit 27 889 Stimmen vor dem Kandidaten der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP, Ex-Ministerpräsident Binali Yildirim. "Für Ekrem Imamoglu habe ich bisher die (Stimmen-)Zahl 4 159 650. Für Herrn Binali sind 4 131 761 Stimmen im System eingetragen", sagte YSK-Chef Sadi Güven in einem TV-Interview.

Offenbar legen beide Parteien noch Beschwerden ein. Dafür sind drei Tage Zeit, wie Güven sagte. Es seien weiter nicht alle Ergebnisse "ins System eingetragen". Die Resultate von 84 Urnen fehlten noch.

Istanbul war lange AKP-regiert. Das Ergebnis kommt einem Denkzettel für die AKP und ihren Parteichef gleich, den Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Die vorläufigen Ergebnisse der Kommunalwahl belasteten die türkische Währung Lira. Die Lira setzte ihren Kursrutsch der vergangenen Woche fort und fiel zum Dollar um weitere 2,5 Prozent. Auf 12-Monats-Sicht hat die Lira mehr als 30 Prozent gegenüber dem Dollar nachgegeben.