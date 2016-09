Wie Trump Wirtschaftspolitik machen würde Make Europe small again

Zur Großbildansicht REUTERS Donald Trump in Siegerpose

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump verspricht den Amerikanern, ihr Land zu alter Größe zurückzuführen. Wirtschaftspolitisch heißt das, andere klein zu machen. Als Präsident hätte er die Macht dazu. Und Europa erschreckend wenig entgegenzusetzen.

9





Wenn Donald Trump über die US-Wirtschaft redet, spricht er vor allem über alte Stärken. Er will Amerika durch eine auf Kohle basierende Energiepolitik und die Stärkung der Stahlproduktion wieder "großartig" machen. Die Produktion ist in den vergangenen Jahren zu großen Teilen nach Asien und Südamerika abgewandert, um dem zunehmenden Kostendruck zu begegnen. Aber auch dafür bietet Donald Trump eine Lösung: Mit einem im Zeitalter der Globalisierung bisher unbekannten Ausmaß an Protektionismus will er die USA schützen und sie nicht nur gegen Einwanderer, sondern auch gegen Importe nahezu hermetisch abriegeln.

Nur: Geht das überhaupt? Könnte ein Präsident Trump die Globalisierung zurückdrehen?

Die vor allem für Europa beunruhigende Antwort lautet: ja. Die USA sind nicht nur die größte, sondern die wahrscheinlich am breitesten diversifizierte Volkswirtschaft der Welt. Daher könnte sie theoretisch tatsächlich autark funktionieren.

Es gibt kein aus Europa, Asien oder Australien importiertes Produkt, das die USA nicht selbst herstellen könnten. Zwar kann die dortige Qualität im Produktions- und Dienstleistungssektor vielfach im internationalen Vergleich nicht mithalten. Wenn man aber den Wettbewerb etwa mittels Einfuhrbeschränkungen ausschaltet, stellt dies kein größeres Problem dar.

Wie die USA die Weltwirtschaft beeinflussen können

Und es gibt noch andere Mittel und Wege. Betrachtet man manche Entscheidung der US-Justiz, muss man sich die Frage stellen, ob im amerikanischen Rechtssystem tatsächlich immer die gleichen Maßstäbe angelegt werden. Beispiel Volkswagen: Sicher ist das Manipulieren von Abgaswerten ein schwerwiegendes Vergehen - mit ökologischen Versäumnissen hat es aber wenig zu tun. Bis heute kommt mehr als 50 Prozent der US-Energie aus teilweise technisch antiquierten Kohlekraftwerken. Trotzdem ist es den Amerikanern gelungen, die vergleichsweise saubere Dieseltechnologie, in der deutsche Innovationen führend sind, nahezu weltweit zu diskreditieren. Eine Energieeffizienz wie beim Diesel wird mit der Elektromobilität - auch ohne Berücksichtigung der Entsorgungsrisiken der hochgiftigen Batterien - auf Sicht vieler Jahre nicht erreicht werden. Dennoch wankt seit dem VW-Skandal die für Deutschland existenziell wichtige Automobilindustrie. Und das in einer Zeit, in der die Zukunft Europas auf vielen Ebenen infrage steht.

Zudem verfügen die USA über einige scharfe Instrumente, die Weltwirtschaft zu beeinflussen: den US-Dollar als globale Leitwährung, eine mutige Notenbank, die über ihre Zinspolitik die weltweiten Geldströme steuern kann - und Strafzahlungen, die für ausländische Unternehmen existenzbedrohende Größenordnungen erreichen können. Sie sind ein Mittel der Wirtschaftspolitik, wie Trump es nicht besser hätte erfinden können.

Das war und ist bei Volkswagen Börsen-Chart zeigen zu erleben. Gegen den deutschen Autobauer will neben der staatlichen Umweltbehörde nun auch die Investmentgesellschaft Blackrock als Anleger erhebliche Forderungen geltend machen. Wenn schon Barack Obamas Motto "Buy American" 2009 aus europäischer Sicht kritisch zu sehen war, was soll man dann erst zur Strategie Donald Trumps sagen, die sich als "USA only" zusammenfassen ließe?

Seite 1 von 2 1. Teil: Make Europe small again

Make Europe small again 2. Teil: Deutsche Bank unter Beschuss der US-Justiz?

Alle Artikel und Hintergründe zu US-Wahl

Weltwirtschaft

USA

Deutsche Bank

Mehr manager magazin Zur Startseite