Donald Trump "Werde größter Arbeitsplatzbeschaffer aller Zeiten sein"

Der designierte US-Präsident Donald Trump will für die USA der größte Arbeitsplatzbeschaffer aller Zeiten sein. Trump wiederholte am Mittwoch vor Medien in New York ein entsprechendes Versprechen aus dem Wahlkampf. Er werde sehr hart daran arbeiten, sagte Trump. "Wir habe eine Bewegung, die niemand erwartet hat", sagte Trump. Er wird das Amt am 20. Januar übernehmen.

Trump kritisierte außerdem die Entwicklungskosten des Kampfflugzeuges F-35. Daraufhin gibt die Aktie des Herstellers Lockheed Martin um 1,2 Prozent nach. Trump erklärte zu Beginn seiner Pressekonferenz, der umstrittene Russland-Bericht sei möglicherweise von den Geheimdiensten herausgegeben worden.

Der künftige US-Präsident Donald Trump steht im Zentrum massiver, aber unbewiesener Vorwürfe, die von russischen Geheimdiensten stammen sollen. Nach US-Medienberichten wurden sie in den USA zusammengetragen. Im Zentrum stehen Informationen aus dem Privatleben Trumps und zu seinen Geschäftsbeziehungen nach Russland. Sowohl Trump als auch Moskau dementierten die Vorwürfe am Mittwoch. Die Informationen legen nahe, dass russische Dienste versucht haben, Trump erpressbar zu machen.

Trump selbst nannte die Inhalte "Falschinformationen - eine totale politische Hexenjagd." Er fragte auf Twitter: "Leben wir eigentlich in Nazi-Deutschland?". Trump kritisierte die US-Geheimdienste, dafür, dass die Informationen publik wurden. Er sprach zudem von "betrügerischen Gegnern" in den USA, die versucht hätten, solcherlei Falschinformationen gegen ihn einzusetzen.

Zunächst berichtete der Sender CNN, wenig später folgten weitere große Medien in den USA und Großbritannien, darunter die "New York Times", die "Washington Post" und der "Guardian".

Ein früherer Agent des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 soll die Berichte mithilfe russischer Quellen erstellt haben - zunächst im Auftrag von Trumps parteiinternen Gegnern bei der Republikanern und später des Clinton-Lagers.

