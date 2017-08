Trump geht in Urlaub 6 Monate im Amt, 40 Tage in Golfclubs, 0 Gesetzesreformen geschafft

Zur Großbildansicht DPA Trump macht Urlaub: Wovon eigentlich?

Donald Trump geht in den Sommerurlaub. Wie immer wird versichert, ein US-Präsident sei natürlich nie wirklich im Urlaub, könne er doch von überall auf der Welt regieren. Also auch aus dem Golfclub von Bedminster, New Jersey, 17 Tage lang. Internet wird es auch dort geben, von wegen Twitter.

Angesichts der desaströsen Bilanz seiner ersten 6 Monate im Amt fragen sich nicht nur Beobachter in Washington, wovon Trump eigentlich Urlaub macht. Erholung von zu viel Arbeit kann es nicht sein: Nach 180 Tagen im Amt hat der amtierende US-Präsident kein einziges seiner Wahlversprechen und kein einziges größeres Gesetzesvorhaben umgesetzt. 40 Tage hat er bereits während dieser Zeit in Golfclubs zugebracht, um sich Ablenkung vom Chaos im Weißen Haus zu verschaffen. "Lazy Boy" titelt das US-Magazin Newsweek in dieser Woche und stellt fest: "Trump langweilt sich und er ist erschöpft. Nicht auszudenken, wie schlecht seine Laune erst wäre, wenn er wirklich arbeiten müsste."

This is great, @newsweek but isn't he a little too...healthy looking? pic.twitter.com/bNcBQBv6q5 — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) 4. August 2017

Nicht wenige Anleger hoffen unterdessen auf eine Fortsetzung der Börsenrally in den USA: Wenn Trump im Urlaub sei, drohe wenigstens kein Störfeuer durch das Personal-Chaos im Weißen Haus. Zuletzt waren die US-Börsen nicht wegen, sondern trotz Trump gestiegen: US-Unternehmen haben zuletzt höhere Gewinne ausgewiesen als erwartet, und in den Top-Etagen der US-Wirtschaft rechnet niemand mehr mit Trumps angekündigter großer Steuerreform. Statt dessen hilft der schwache US-Dollar den US-Unternehmen viel effektiver, da er ihre Exporte auf dem Weltmarkt verbilligt.

Ob im Golfclub in New Jersey oder nicht - die zahlreichen politischen Baustellen bleiben Trump auch während seines Urlaub erhalten. Eine Übersicht über die außen- und innenpolitischen Herausforderungen in Trumps Urlaub - und danach.

Russland: Vom Kongress unter Zugzwang gesetzt, stimmte Trump einer Verschärfung der Sanktionen gegen Moskau zu. Er distanzierte sich aber von der Maßnahme, indem er das Parlament schmähte. Die Abgeordneten seien dafür verantwortlich, dass sich das Verhältnis zu Russland auf einem historischen Tiefstand befinde. Das schloss wohlgemerkt seine eigenen Republikaner mit ein. In der Russland-Frage zeigen sich tiefe Risse zwischen Trump und seiner Partei. Die Schuldzuweisungen, die aus dem Kreml kamen, klangen ganz ähnlich wie die von Trump. Nicht der Präsident trägt die Verantwortung für eine Eskalation; es ist der Kongress. Das dürfte jenen in Washington neue Nahrung geben, die eine zu große Nähe Trumps zu Putin sehen.

Der FBI-Sonderermittler: In Sachen Russland-Affäre sammelt Robert Mueller Material, stellt hoch spezialisierte Anwälte ein, bereitet Trump größte Sorgen. Nun soll er gar eine sogenannte Grand Jury eingesetzt haben. Da könnte sich etwas zusammenbrauen, was jederzeit explodieren kann. Der Senat bereitet ein Gesetz vor, das ein Feuern Muellers verhindern soll. Interessant: Es erhält Unterstützung aus beiden Parteien.

