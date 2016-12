Trumps neue Berater Autor von "Tod durch China" wird Handelsberater von Trump

Zur Großbildansicht AFP Donald Trump: China-Kritiker Peter Navarro als Handelsberater

Ein für sein aggressives Vorgehen bekannter Starinvestor und ein ausgewiesener China-Kritiker: Der künftige US-Präsident Donald Trump erweitert seinen Beraterkreis um zwei weitere umstrittene Personen. In Regulierungsfragen hört er sich künftig Tipps vom Milliardärskollegen Carl Icahn an, während ihm der durch Bücher wie "Tod durch China" bekanntgewordene Ökonom Peter Navarro in Handelsangelegenheiten mit Rat und Tat zur Seite stehen wird.

In dem Regierungsteam des Republikaners tummeln sich bereits viele Milliardäre, Manager und ranghohe Ex-Militärs. Icahn wird kein offizieller Regierungsmitarbeiter und für seine Dienste auch nicht bezahlt. Was er vorhat, daraus macht der 80-Jährige Icahn kein Geheimnis: Es sei an der Zeit "aus der überbordenden Regulierung auszubrechen", ließ er mitteilen. Der Großaktionär mehrerer Konzerne wie dem Versicherer AIG und Ölunternehmen CVR Energy hilft Trumps Team bereits bei der Suche nach einer Nachfolgerin für die oberste Börsenaufseherin Mary Jo White, die im Januar geht. Als Kandidaten für ihre Nachfolge gelten der frühere Kommissar der Börsenaufsicht SEC, Paul Atkins, und die frühere Bundesstaatsanwältin Debra Wong Yang.

China von Berufung Navarros irritiert

Nicht weniger umstritten ist die Berufung von Navarro in den Nationalen Handelsrat des Weißen Hauses - vor allem China dürfte diese Personalie mit Argwohn verfolgen. Der 67-jährige Wirtschaftsprofessor der University of California beriet Trump bereits im Wahlkampf. In seinem Buch "Tod durch China: Wie Amerika seine industrielle Basis verlor", das die Grundlage für einen Dokumentarfilm lieferte, wirft er der Volksrepublik beispielsweise den Diebstahl geistigen Eigentums vor.

Dort wird dessen Ernennung deshalb mit großem Interesse verfolgt. "Zusammenarbeit ist die einzige richtige Wahl", warnte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums vor einem Handelskrieg zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften.

Trump hat ein schärferes Vorgehen gegen die Volksrepublik in der Handels- und Außenpolitik angekündigt. Zuletzt zog er in Zweifel, ob die USA auch künftig anerkennen werden, dass der Inselstaat Taiwan ein Teil Chinas ist und brüskierte damit die Führung in Peking. China warnte daraufhin vor Gefahren für Frieden und Stabilität in der Region.

von Emily Stephenson und Svea Herbst-Bayliss und Eric Beech, Reuters

