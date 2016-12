Wie steht es um den Fortschritt? War 2016 nur schlecht? Ein Dutzend Gegenargumente

Brexit, Syrienkrieg, Trump, Terrorismus ... 2016 war ein Annus horribilis, so zumindest ist das subjektive Empfinden im Land. Dennoch gibt es auch so viele gute Nachrichten, dass wir dem neuen Jahr mit Zuversicht entgegensehen können.

Heiner Thorborg

2016 war nervenaufreibend: Schon in der Neujahrsnacht ging es los mit sexuellen Übergriffen auf Frauen und Mädchen, es folgten der Schock des Brexits, mehr als 1000 Angriffe auf Flüchtlingsheime, ein immer blutigerer Syrienkrieg und schließlich die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Doch wer sich jetzt vor lauter Depression nur noch ins Bett verkriechen mag, liegt falsch. Denn es gibt auch gute Nachrichten, sowohl national als auch international, die uns dankbar und fröhlich in die Weihnachtszeit gehen lassen sollten.

Mehr Löhne und Jobs ...

In den meisten EU-Ländern steigen die Löhne schon seit 2015 schneller als die Preise, wie sogar die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung zugeben muss. In Deutschland summieren sich die Reallohnsteigerungen auf 9,5 Prozent.

Außerdem ist die Arbeitslosenquote in der Euro-Zone auf dem tiefsten Stand seit 2009. Schon wahr, Durchschnittswerte sind so eine Sache - schließlich ist einem nicht wohlig warm, wenn die Füße im Eiswasser stecken und die Hände im heißen Ofen. Aber auch wenn in Spanien oder Griechenland tatsächlich immer noch viele ohne Job sind, bei uns beträgt die Arbeitslosenquote nach europäischen Standards sensationell niedrige 4,1 Prozent.

... weniger Kriminalität.

Glaubt man AfD oder Pegida, ist in Deutschland keiner mehr sicher. Dabei ist die Bundesrepublik in Wirklichkeit eines der sichersten Länder der Welt, wie die OECD berichtet. In ihrem "Better Life Index" heißt es, dass sich 74,6 Prozent der Deutschen sicher fühlen, im Schnitt der 38 OECD-Ländern können das nur 68,3 Prozent behaupten. Das liegt zum Beispiel an der Mordrate: Die liegt hier acht Mal niedriger als der Durchschnittswert aller OECD-Länder. Noch nie in unserer Geschichte haben so viele Deutsche so lange so gesund in Frieden und Wohlstand gelebt wie heute. Die Lebenserwartung für alle Altersklassen ist höher und das Risiko, einem Gewaltverbrechen zum Opfer zu fallen, geringer denn je.

Die Deutschen helfen ...

Nahezu jeder zweite Deutsche engagiert sich ehrenamtlich: Knapp 47 Prozent arbeiten freiwillig in Vereinen, Kirchen, Gewerkschaften oder in der Flüchtlingshilfe mit, wie aus dem "Freiwilligensurvey" des Bundesfamilienministeriums hervorgeht. Das bedeutet: Vielen geht es so gut, dass sie gerne etwas von ihrer Zeit und ihrem Wohlstand abgeben wollen.

... schützen das Klima, ...

Deutschland hat sich das Ziel gegeben, die Treibhausgasemissionen bis 2020 zum Vergleichsjahr 1990 um 40 Prozent zu senken. Ob das erreichbar ist, bleibt umstritten. Der volkswirtschaftliche Nutzen derEnergiewende kann sich dennoch sehen lassen - das zumindest behauptet eine Studie der Unternehmensberatung PwC im Auftrag des Umweltministeriums. Die besagt, dass die beschlossenen Maßnahmen ein zusätzliches Wachstum von etwa einem Prozent BIP mit sich bringen und 430.000 neue Jobs. Das hat Vorbildcharakter: Neuerdings will die EU Ähnliches tun und 30 Prozent der Energie zum Vergleichsjahr 1990 einsparen. 177 Milliarden Euro an Investitionen sollen die Energiewende bis 2020 europaweit voranbringen und 900.000 neue Arbeitsplätze schaffen.

