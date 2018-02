Rückzug Martin Schulz verzichtet auf das Außenministerium

Zur Großbildansicht DPA Martin Schulz

Zum Schluss waren der öffentlich Druck und die parteiinterne Kritik offenbar zu groß: Der scheidende SPD-Chef Martin Schulz verzichtet auf das anvisierte Amt als Bundesaußenminister.

Der scheidende SPD-Chef Martin Schulz verzichtet nach parteiinternem Druck auf das anvisierte Amt als Bundesaußenminister. "Durch die Diskussion um meine Person sehe ich ein erfolgreiches Votum allerdings gefährdet", teilte Schulz am Freitag in einer schriftlichen Erklärung mit Blick auf das SPD-Mitgliedervotum über eine Neuauflage der großen Koalition mit. "Daher erkläre ich hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind."

Für ihn sei von höchster Bedeutung, dass die Mitglieder der SPD für den Koalitionsvertrag stimmen. "Wir alle machen Politik für die Menschen in diesem Land. Dazu gehört, dass meine persönlichen Ambitionen hinter den Interessen der Partei zurückstehen müssen."

Die "Bild" berichtet, dass die SPD-Spitze Schulz zum Verzicht gedrängt habe. Zuvor hatten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) über den unmittelbar bevorstehenden Rückzug von Schulz berichtet.

Schulz' Entscheidung kommt nicht überraschend. Der Parteichef war nach den Groko-Verhandlungen für seine Ankündigung, in einer Großen Koalition Außenminister werden zu wollen, massiv in die Kritik geraten. Zuletzt hatte Außenminister und langjährige Parteifreund Sigmar Gabriel den Parteivorstand angegriffen und indirekt des Wortbruchs bezichtigt. Schulz hatte nach der Bundestagswahl noch gesagt, dass er nicht in ein Kabinett unter Kanzlerin Angela Merkel eintreten werde. Bereits vor wenigen Stunden war bekannt geworden, das Gabriel doch an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen wird - ein klassischer Termin für einen Außenminister. Am Donnerstag hatte die Sicherheitskonferenz selbst mitgeteilt, Gabriel habe seine Teilnahme abgesagt.

Mehrheit der Deutschen gegen einen Außenminister Schulz

Auch in der Öffentlichkeit hatte Schulz zuletzt viel Kredit verspielt. Drei von vier Befragten (72 Prozent) in Deutschland hielten Schulz angekündigten Wechsel ins Außenamt für einen falschen Schritt, wie eine am Freitag zuvor veröffentlichte Forsa-Erhebung im Auftrag von RTL und n-tv ergab. 26 Prozent hielten es für richtig.

Auch 60 Prozent der SPD-Anhänger wollen Schulz nicht in einer Regierung unter Angela Merkel sehen. Entsprechend sind auch die Erwartungen an einen Außenminister Schulz: 54 Prozent aller Befragten geben an, er würde keine gute Arbeit machen, 35 Prozent er wäre ein guter Minister. Schulz selbst hatte zunächst gesagt, er würde einem Kabinett Merkel keinesfalls angehören.

Die SPD insgesamt kann in der Umfrage auch nicht davon profitieren, dass Andrea Nahles neben der Fraktionsführung auch den SPD-Vorsitz übernehmen soll. Wäre am Sonntag Wahl, erhielten die Sozialdemokraten wie in der Umfrage der Vorwoche 18 Prozent der Stimmen. "Ein positiver Nahles-Effekt ist für die SPD zumindest bislang nicht erkennbar", sagte Forsa-Chef Manfred Güllner. Die Union würde bei der Sonntagsfrage zwei Prozent einbüßen und käme auf 31 Prozent.

la/rei mit Agenturen