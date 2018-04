Urnengang am 24. Juni Erdogan kündigt Neuwahlen in der Türkei an

Zur Großbildansicht DPA Erdogan: Neuwahlen am 24. Juni

In der Türkei werden am 24. Juni vorgezogene Neuwahlen stattfinden. Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Ankara an, dass die eigentlich für November 2019 angesetzten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen auf dieses Datum vorgezogen würden. Darauf habe er sich mit dem MHP-Vorsitzenden Devlet Bahceli geeinigt.