Preise steigen schneller - und die Zinsen auch Rückkehr der Inflation - heftige Folgen für die Märkte

Zur Großbildansicht REUTERS In USA, China und GB dürfte die Inflation laut IWF bald über 2 Prozent steigen. Die Fed dürfte die Zinsen rascher und stärker erhöhen, als den Märkten lieb ist

Neue Prognosen zeigen, dass die Preise wieder schneller steigen. In normalen Zeiten kein Drama. Doch die Zeiten sind nicht normal. Entsprechend heftig könnten die Folgen sein.

Zur Person manager magazin Henrik Müller ist Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der Technischen Universität Dortmund. Zuvor war Müller stellvertretender Chefredakteur des manager magazins. ist Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der Technischen Universität Dortmund. Zuvor war Müller stellvertretender Chefredakteur des manager magazins.

Die derzeit populäre Erzählung über die wirtschaftliche Großwetterlage geht in etwa so: Die Wirtschaft wächst zu langsam, Inflation ist kein Thema, die Zinsen bleiben extrem niedrig. So wird es weitergehen, womöglich für sehr lange Zeit. Auf dieses Umfeld sind die Märkte eingestellt. Möglich, dass sie sich irren.

Denn es ist denkbar, dass einige herbe Überraschungen bevorstehen - dass sich die wirtschaftlichen Rahmendaten verschieben. Die Phase extrem geringer Inflation scheint zu Ende zu gehen.

Diese Woche hat der Internationale Währungsfonds (IWF) seinen aktuellen Weltwirtschaftsausblick vorgelegt. Darin sagt der Fonds vorher, dass die Inflationsraten deutlich steigen werden. Klar, die Prognosen sind nicht gerade dramatisch. Es geht um einen Anstieg auf weiterhin niedrigem Niveau. Lange haben sich die Notenbanken darum bemüht, ein Abgleiten in eine Deflation, also ein zurückgehendes Preisniveau, zu verhindern. So gesehen zeigen die IWF-Vorhersagen nun eine Normalisierung an.

Dennoch: Offenkundig haben wir es mit einer Trendwende zu tun. Und die könnte problematischer sein als die bloßen Zahlen nahelegen.

IWF sieht Inflation in USA und China 2017 bei über 2 Prozent

Voriges Jahr stiegen die Verbraucherpreise in den USA um 0,1 Prozent, kommendes Jahr sollen sie um 2,3 Prozent steigen. In Großbritannien lag die Inflationsrate 2015 bei 0,1 Prozent, für 2017 sind 2,5 Prozent zu erwarten. In der Eurozone steigt die Rate von 0,0 auf 1,1 Prozent, in Deutschland für sich genommen von 0,4 auf 1,5 Prozent.

In den Schwellenländern insgesamt geht die Inflation zwar leicht zurück. Doch auch in der wichtigsten aufstrebenden Volkswirtschaft, China, sieht der IWF die Verbraucherpreise auf einem ansteigenden Pfad: von 1,4 Prozent im vorigen Jahr auf 2,3 Prozent im kommenden (Freitag gibt's neue Zahlen aus Peking).

Unter normalen Umständen wären Inflationsraten dieser Größenordnungen völlig unproblematisch. Aber die Bedingungen sind nicht normal. Entsprechend unangenehm könnten diesmal die Nebeneffekte sein.

Mehr manager magazin Zur Startseite