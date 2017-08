Nordkorea droht mit Raketen-Angriff Guams Gouverneur wünscht "viel Spaß am Strand"

Zur Großbildansicht AP Raketenabwehrsystem: Die siebte US-Flotte hat derzeit sechs Schiffe der Aegis-Klasse in der Region, die für die Raketenabwehr ausgerüstet sind. Japan hat weitere vier solcher Schiffe.

Nordkorea hat seine Drohung mit einem Angriff auf die US-Pazifikinsel Guam konkretisiert und damit die Verunsicherung weltweit nochmals erhöht.

Bis Mitte August solle der Einsatzplan stehen, um vier Mittelstreckenraketen über Japan hinweg auf Guam abzufeuern, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Die Raketen sollten demnach 30 bis 40 Kilometer vor Guam im Meer niedergehen. Experten in Südkorea warnten, die USA würden jeden Raketenabschuss in Richtung ihres Hoheitsgebietes als Provokation werten, selbst wenn Nordkorea den Start nur als Test deklarieren würde.

Aus Furcht vor einem militärischen Konflikt gaben die Aktienmärkte weltweit den dritten Tag in Folge nach. Südkorea rief den Norden auf, alles zu unterlassen, was die Spannungen erhöhen könnte. Auch Nordkoreas Verbündeter China rief zur Zurückhaltung auf. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann brachte eine Vermittlung der EU in der Krise ins Gespräch.

Raketen sollen "40 Kilometer vor Guam ins Meer stürzen"

Die nordkoreanische Nachrichtenagentur meldete, der Plan werde Staatschef Kim Jong Un vorgelegt, der dann über das weitere Vorgehen entscheide. Die Mittelstreckenraketen vom Typ Hwasong-12 würden die japanischen Präfekturen Shimane, Hiroshima und Koichi überfliegen und "nach 3356 Kilometern und 1065 Sekunden Flugzeit 30 bis 40 Kilometer vor Guam ins Meer stürzen", meldete die Agentur.

Die Region ist auch ein wichtiges Überfluggebiet für die Zivilluftfahrt. Bislang haben große Airlines nach eigenen Angaben aber noch keine Pläne für Änderungen ihrer Flugrouten gemacht.

"USA würden Provokation nicht unbeantwortet lassen"

Zur Großbildansicht Naval Base Guam/REUTERS Guam: Auf der Insel leben 163.000 Menschen, darunter 6000 US-Soldaten

"Selbst wenn die Raketen das Territorium von Guam nicht treffen, werden die USA eine solche Provokation nicht dulden, allein schon, weil sie eine ernsthafte Bedrohung ihrer nationalen Sicherheit ist", sagte Cha Do Hyeogn vom Asiatischen Institut für Politikstudien in Seoul. Der Politologe Maseo Okonogi von der japanischen Keio-Universität bewertet die nordkoreanischen Äußerungen als Hinweis, dass die Führung in Pjöngjang das Testgebiet aus dem Japanischen Meer in die Gewässer vor Guam verlegen wolle. "Mit dieser Ankündigung senden sie auch eine versteckte Botschaft, dass ihr Handeln kein Angriff sein soll", sagte er.

Guams Gouverneur wünscht viel Spaß am Strand

Auf Guam leben rund 163.000 Menschen. Die USA betreiben dort eine Militärbasis. Guams Gouverneur Eddie Calvo gab sich betont gelassen. "Wir sind besorgt wegen dieser Drohungen, wollen aber gleichzeitig sicherstellen, dass die Menschen nicht in Panik verfallen und ihr normales Leben weiter führen. Viel Spaß am Strand", sagte er zu Reuters.

Der südkoreanische Politologe Lee Choon Geun warnte, es bestehe die Gefahr, dass eine Rakete doch näher an Guam landen könnte als beabsichtigt. "Die USA werden es als offenkundigen Angriff betrachten, wenn sie (die Rakete) in ihren Hoheitsgewässern niedergeht", sagte er. Angesichts dieses Risikos würden die USA versuchen, das Geschoss abzufangen, bevor es in die Nähe ihres Hoheitsgebietes landen könnte. "Dies könnte die Bedrohung auf eine nie dagewesene Stufe erhöhen."

Die siebte US-Flotte hat derzeit sechs Schiffe der Aegis-Klasse in der Region, die für die Raketenabwehr ausgerüstet sind. Japan hat weitere vier solcher Schiffe. Zudem ist auf Guam das Raketenabwehrsystem Thaad installiert, das die USA vor kurzem auch in Südkorea aufgebaut haben.

Trumps Äußerungen "ein Haufen Unsinn"

Nordkorea bezeichnete die jüngsten Äußerungen Trumps als "einen Haufen Unsinn". Ein fundierter Dialog sei mit dem US-Präsidenten nicht möglich. Dieser sei keiner Vernunft zugänglich, und nur "absolute Gewalt" funktioniere bei ihm, hieß es in dem KCNA-Bericht.

Trump hatte am Dienstag seine bislang schärfste Warnung an die Staatsführung in Pjöngjang gerichtet. "Nordkorea sollte den USA besser nicht mehr drohen. Sie werden mit Feuer und Zorn getroffen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat." Trumps Warnung folgte auf die Veröffentlichung eines japanischen Militärberichts, wonach Nordkorea beim Atomwaffenprogramm erhebliche Fortschritte gemacht hat und möglicherweise über Atomsprengköpfe verfügt.

Im Video: Nordkorea konkretisiert Angriffspläne

US-Außenminister Rex Tillerson bemühte sich später um eine Deeskalation. Er glaube nicht, dass von Nordkorea eine unmittelbare Bedrohung ausgehe. Kim verstehe keine diplomatischen Formulierungen. Daher habe Trump ihm eine starke Botschaft in einer Sprache gesandt, die er begreife.

SPD-Fraktionschef Oppermann sagte in Berlin, wenn es eine Möglichkeit gebe, dass die Europäische Union (EU) als Vermittler tätig werden könnte, sollte sie genutzt werden. Zunächst müsse darauf gedrungen werden, den verbalen Schlagabtausch wieder durch vernünftige Gespräche zu ersetzen. Er hoffe, dass sich in den USA gemäßigtere Kräfte wie Außenminister Tillerson gegenüber Trump durchsetzten. Daneben sei natürlich auch Nordkoreas Schutzmacht China gefordert.

von Christine Kim und Martin Petty, Reuters

