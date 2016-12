Wofür wir 2017 streiten sollten Ein Plädoyer für echte Wirtschaftspolitik

Terror, Krieg und Krisen: 2016 scheint die Welt aus den Fugen geraten zu sein. Gerade deshalb sollte sich die Politik aufs Mögliche und Machbare konzentrieren - auf die zentrale Frage: Was funktioniert und was nicht?

Es ist noch gar nicht so lange her, da herrschte ein geradezu übersprudelner Optimismus. Die Zukunft leuchtete hell. Die zunehmende internationale Verflechtung der Wirtschaft, der Politik, der Kultur und der Wissenschaft würde den allgemeinen Wohlstand mehren. Neue Technologien - von Internet bis Bio- und Nanotechnologie - versprachen sprunghafte Wohlstandszuwächse. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und friedliche Konfliktlösungen schienen sich auf dem Globus immer weiter auszubreiten.

So war das in den Jahren um die Jahrtausendwende. Ein Tor schien aufgestoßen zu sein zu einer neuen Zeit.

Mit einiger Verzögerung griff diese positive Grundstimmung auch auf die Bundesrepublik über. Nachdem sich die Deutschen 2006 mit der bunten, fröhlichen Fußball-Weltmeisterschaft selbst überrascht hatten, trat ein verhaltener Optimismus zutage, der sogar die große Wirtschaftskrise von 2008/09 überdauerte.

Und jetzt? Breitet sich Pessimismus aus. "Aus den Fugen" geraten scheint die Welt, wie der künftige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) verschiedentlich gesagt hat. Angela Merkel (CDU) hat diese Formulierung kürzlich aufgegriffen.

Tatsächlich - viele alte Gewissheiten schwinden. Die Säulen europäischer Sicherheit schwanken. 2015 und 2016 sind Krieg und Terror an uns herangerückt: viele Hunderttausend Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan und die vergiftete innenpolitische Debatte darüber; Anschläge in Frankreich, Belgien und nun auch in Deutschland.

Derweil bröckelt die EU, nachdem die Briten für den Brexit gestimmt haben. Und sie könnte rasch zerfallen, falls kommendes Frühjahr in den Niederlanden und in Frankreich die Anti-EU-Aktivisten Geert Wilders und Marine Le Pen die Wahlen gewinnen sollten.

Die USA werden mit Donald Trump an der Spitze wohl zuallerst an sich selbst denken. Ob die Nato weiterhin die Sicherheit Europas garantieren kann, ist fraglich. Währenddessen fordern kaum berechenbare Führungsfiguren wie Wladimir Putin in Russland Europa heraus.

Die gewohnte Ordnung scheint in Auflösung begriffen - politisch, gesellschaftlich, ökonomisch.

Was die Wirtschaft im engeren Sinne betrifft, so hat die heute dominierende Analyse kaum noch etwas mit der Heilsbotschaft der Jahrtausendwende zu tun. Wohlstandszuwächse fallen, bestenfalls, schmal aus. Das Produktivitätswachstum tendiert gegen Null. Der Welthandel stagniert. Der Boom in den Schwellenländern ist vorbei. Die weltweiten Schulden sind auf Rekordhöhe. Dazu kommt die heraufziehende demographische Krise, die der Wirtschaft jedwede Dynamik nimmt. Es herrscht "säkulare Stagnation" (wie Ex-US-Finanzminister Larry Summers nicht müde wird zu verkünden), die wiederum in politische Instabilität mündet.

In Deutschland ist die wirtschaftliche Lage zwar vergleichsweise gut - was allerdings nichts daran ändert, dass sich die Stimmung auch hierzulande eintrübt.

Pessimismus schürt Zynismus. Wenn sich die politische Debatte in Bedrohungsszenarien ergeht, wie das im US-Wahlkampf und bei der Brexit-Kampagne der Fall war, stellt sich ein Eindruck von Ausweglosigkeit ein, was eine Radikalisierung befördert, die einer vernünftigen Debatte im Wege steht. Reale Probleme sind dann kaum noch erörterbar -realistische Lösungsmöglichkeiten sind kaum noch erreichbar.

