Attacken auf die Globalisierung Fünf Gründe für die Renaissance des Protektionismus

Es gab eine Zeit, da wollten alle vor allem eines: raus aus der nationalen Enge. Das ist noch gar nicht so lange her - auch wenn es derzeit manchmal so scheint.

Vor knapp drei Jahrzehnten hoben sich weltweit die Schlagbäume. Die große Grenzöffnung der Jahre nach 1990 war mit großen Hoffnungen verbunden: Wohlstand, Dynamik, Freiheit.

Es war viel los damals. Grenzüberschreitende Binnenmärkte entstanden in Nordamerika (Nafta) und Westeuropa (EU). Die exsozialistischen Staaten Mittelosteuropas wollten möglichst rasch der EU beitreten. Die bislang letzte internationale Handelsrunde ("Uruguay-Runde") wurde beendet und die Welthandelsorganisation (WTO) gegründet, während China sich auf einen WTO-Beitritt vorbereitete. Indien begann einen Kurs der vorsichtigen Öffnung. In Südamerika entstand der Mercosur.

Der Kontrast zu heute ist unübersehbar: Risse durchziehen die Weltwirtschaft. Möglich, dass die Globalisierung der Wirtschaft, so wie wir sie kennen, am Ende ist.

Die Welt macht dicht

Aktuelle Beispiele gibt es zuhauf. In den USA regiert ein protektionistischer Präsident, der jetzt, im beginnenden Kongress-Wahlkampf, Amerikas wichtigste Handelspartner mit Zöllen bedroht. Die EU und China reagieren mit Gegendrohungen. Man kann sich leicht eine Eskalationsspirale zwischen den drei großen Handelsmächten ausmalen. Man darf gespannt sein, wie die Gespräche beim G20-Treffen in Buenos Aires am Montag verlaufen.

Der EU-Binnenmarkt wird zurückgebaut, wenn die zweitgrößte europäische Volkswirtschaft, Großbritannien, aussteigt (achten Sie auf den EU-Gipfel ab Donnerstag). Ein protektionistischer Schritt sondergleichen.

Weitere Auflösungserscheinungen sind möglich, falls etwa Italien seine Euro-Mitgliedschaft in Frage stellen sollte. Erste Sondierungen zwischen Links- und Rechtspopulisten deuten in diese Richtung; ab Freitag können in Rom Koalitionsverhandlungen beginnen.

Die WTO ist nur noch ein Schatten ihrer selbst, seit die bislang letzte Welthandelsrunde ("Doha-Runde") gescheitert ist und die USA die Mechanismen zur Konfliktregelung in Frage stellen. Bedeutende regionale Wirtschaftsabkommen im pazifischen (TPP) und atlantischen (TTIP) Raum gibt es nur noch ohne die USA, oder gar nicht.

Das Spiel aus Sanktionen und Gegensanktionen mit Russland verschärft sich derweil weiter. Ein Land, das kaum kaschiert internationale Regeln bricht - von der Krim-Annexion über die Einmischung in westlichen Mediensysteme bis zur mutmaßlichen Vergiftung von Ex-Spionen -, soll irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden; Montag werden sich die EU-Außenminister mit dem Thema befasse. Das hat nicht direkt etwas mit Protektionismus zu tun, doch es passt in den Trend zum Rückzug in vermeintlichen nationalen Schutzräumen.

Die Welt macht dicht, so scheint es. Und all dies geschieht nicht auf dem Höhepunkt einer Wirtschaftskrise, wie in den 1930er Jahren, als der Absturz der Wirtschaft binnen weniger Jahre zu einem Kollaps des Welthandels führte. Im Gegenteil: Die Weltkonjunktur brummt (achten Sie Donnerstag auf neue Zahlen vom Ifo-Geschäftsklimaindex).

Warum steigt gerade jetzt das protektionistische Risiko?