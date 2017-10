Katalanen leiten Loslösung von Spanien ein Katalanisches Parlament votiert für Unabhängigkeit

Zur Großbildansicht DPA Demonstranten protestieren in Barcelona gegen die in Madrid angekündigte Implementierung des Verfassungsartikels 155.

9





Das Parlament der spanischen Region Katalonien hat mehrheitlich für einen Prozess zur Gründung eines unabhängigen Staates gestimmt. Die Abgeordneten in Barcelona votierten in geheimer Abstimmung für die Loslösung der autonomen Region von der Zentralregierung in Madrid.

Für die Annahme der Resolution stimmten am Freitag in Barcelona in einer geheimen Wahl vor allem die Abgeordneten des separatistischen Regierungsbündnisses JxSí von Regionalpräsident Carles Puigdemont sowie der linksradikalen Partei CUP. Das Ergebnis lautete 72:10 bei zwei Enthaltungen. Zuvor hatten die meisten Abgeordneten der Opposition den Saal nach heftiger Debatte verlassen - darunter die spanischen Konservativen, die Sozialisten und Liberalen (Ciudadanos).

Die separatistischen Abgeordneten standen nach Bekanntgabe des Abstimmungssieges von ihren Sitzen auf und sangen die katalanische Nationalhymne. Vor dem Parlament versammelten sich nach Medienschätzung mehr als 15 000 Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung, die das Ergebnis der Abstimmung feierten.

Damit haben die Abgeordneten eine Resolution über die Konstituierung "einer katalanischen Republik als unabhängigen und souveränen Staat" verabschiedet, ohne eine Frist für die Ausrufung festzulegen. In Madrid wollte der Senat noch am Nachmittag darüber entscheiden, der Zentralregierung die Aktivierung des Artikels 155 zu erlauben, mit dem die katalanischen Separatisten entmachtet werden sollen.

"Fatal für Bürger und Wirtschaft - und obendrein widerrechtlich"

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy rief die Spanier angesichts der Lage zur Besonnenheit auf. "Ich bitte alle Spanier um Ruhe. Der Rechtsstaat wird die Legalität in Katalonien wieder herstellen", twitterte er nur wenige Minuten nach einer Abstimmung im katalanischen Parlament, das mehrheitlich für einen Prozess zur Loslösung von Spanien und zur Gründung eines unabhängigen Staates gestimmt hatte.

Vor der Abstimmung hat der Präsident des EU-Parlaments die EU-Regierungschefs dazu angehalten, einzelnen Regionen ausreichend Autonomie zuzugestehen. "Wo die Regionen ein gutes Maß an Autonomie genießen, gibt es keine Abspaltungstendenzen - wie zu Beispiel in Südtirol", sagte Antonio Tajani dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag). "Das sollten die Regierungschefs der EU beherzigen."

Es gebe "zweifellos Dinge, die auf regionaler Ebene am besten zu entscheiden sind, andere sind bei den nationalen Regierungen gut aufgehoben", sagte Tajani. "Und erst wo diese überfordert sind, ist die EU gefragt."

Großbank Sabadell zieht Großteil des Managements aus Katalonien ab

Den Unabhängigkeitsbestrebungen der Regionalregierung von Katalonien erteilte Tajani eine Absage. "Ihr Streben nach Unabhängigkeit ist fatal für Bürger und Wirtschaft - und widerrechtlich obendrein", erklärte der konservative Politiker der italienischen Forza Italia. "Eins ist klar: Wenn eine Region einen Staat verlässt, muss sie zugleich raus aus der EU. Das müssen die Katalanen wissen: Verlassen sie Spanien, verlassen sie auch die EU.

Der Streit um Katalonien verunsichert auch spanischen Großbanken. Die Banco Sabadell bestätigte, einen Teil des Managements aus Katalonien abzuziehen und sich zeitweise mit Geld der Europäischen Zentralbank (EZB) eingedeckt zu haben.

Sabadell und der Konkurrent BBVA sind stark von Katalonien abhängig, rund ein Drittel der Einlagen stammt aus der wirtschaftsstarken Region. "An einigen Tagen waren die Kunden nervös", sagte BBVA-Chef Carlos Torres nach Vorlage der Quartalszahlen. Es habe kleinere Bewegungen bei den Guthaben gegeben, aber inzwischen habe sich die Lage normalisiert. Die BBVA hat ihren Sitz zwar in Bilbao im Baskenland, ist aber nach dem Kauf von zwei Sparkassen einer der größten Kreditgeber in Katalonien.

wed/dpa/Reuters