Russland-Affäre Trumps Top-Rechtsberater tritt zurück

Zur Großbildansicht AFP Weißes Haus: Trumps Top-Jurist in der Russland-Affäre tritt zurück

Die Russland-Affäre wird für US-Präsident Donald Trump offenbar zu einem immer größeren Problem: Nach einem Bericht der "New York Times" ist jetzt auch Trumps oberster Rechtsberater in der Russland-Affäre, John Dowd, von seinem Amt zurückgetreten. Angeblich sei Dowd zu der Erkenntnis gelangt, dass Trump seine Ratschläge zunehmend ignoriere, hieß es in dem Bericht der NYT.

Dowd bestätigte am Nachmittag seinen Rücktritt. Er "liebe den Präsidenten und wünsche ihm alles Gute", sagte Dowd gegenüber Reuters.

US-Sonderermittler Robert Mueller führt eine Untersuchung darüber, ob Russland in den US-Wahlkampf 2016 eingegriffen haben und ob es Verbindungen zwischen dem Trump-Team und russischen Beratern gab. Die Ermittlungen werden nach dem Abgang von Trumps Top-Juristen für das Weiße Haus nicht eben einfacher.

An der Börse reagierten Anleger mit weiteren Verkäufen auf den Bericht zu Dowds Rücktritt. Investoren fürchten eine Regierungskrise in Washington. Der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen baute seine Verluste zuletzt auf 2,1 Prozent aus und riss auch den deutschen Index Dax Börsen-Chart zeigen weiter in die Tiefe.