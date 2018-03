James Comey: Reichlich überraschend musste der FBI-Chef am 9. Mai gehen. Über die Gründe wird nun heftig spekuliert. Trump führte ausgerechnet Comeys Rolle bei der Aufklärung des E-Mail-Skandals um Hillary Clinton an. Comey habe seine Kompetenzen überschritten. Als "Lüge" wertet das die "New York Times". Comey müsse in Wahrheit gehen, weil er Beziehungen der Trump-Administration zu Russland kritisch untersuche - und damit auch zum Risiko für Trump selbst geworden ist. Die "Times" berichtete, Comey habe einige Tage vor seiner Entlassung im Justizministerium um mehr Mittel für die Untersuchung gebeten.



Breitseite von Trump (offizielle Erklärung des Weißen Hauses): "James Comey war nicht in der Lage, die Behörde effektiv zu führen."