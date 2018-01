US-Präsident speist mit 5 Dax-Chefs Warum Joe Kaeser seinen Tischnachbarn Trump beim Dinner lobte

Flankiert von Dax-Chefs: US-Präsident Trump wird beim Dinner in Davos umrahmt von SAP-Chef Bill McDermott und Siemens-Chef Joe Kaeser.

An der Seite von Siemens -Chef Joe Kaeser und SAP-Boss Bill McDermott hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in Davos mit Top-Managern aus Europa zu Abend gegessen - und Lob geerntet. "Glückwunsch zur Steuerreform", sagte Kaeser. Angesichts der erfolgreichen Reform habe Siemens entschieden, eine neue Generation von Gasturbinen in den USA zu entwickeln, berichten Nachrichtenagenturen.

Dass Siemens von der Steuerreform in den USA profitieren wird, gilt unter Experten als unstrittig. Ein Siemens-Sprecher stellte hierzu am Freitag gleichwohl klar: Kaeser habe damit eine Testanlage für Siemens' neue, hocheffiziente HL-Klasse-Gasturbine angesprochen, die Siemens in Lincoln County, North Carolina, in Zusammenarbeit mit dem dort ansässigen Energieversorger Duke Energy bauen will, sagte der Sprecher auf Anfrage von manager-magazin.de. Diese Technologiepartnerschaft mit Duke sei bereits im Juni 2017 vereinbart worden. In deren Rahmen will Siemens die gerade auf den Markt gebrachte Riesenturbine testen, validieren und weiterentwickeln.

SAP-Chef McDermott betonte, Trump habe "Schwung in die Weltwirtschaft gebracht". Der US-Präsident sagte, mit der Reform flössen "Milliarden und Abermililiarden Dollar" in die USA.

Mit von der Partie waren aus Deutschland neben Kaeser und McDermot auch Adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted, Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger sowie Werner Baumann vom Chemiekonzern Bayer Börsen-Chart zeigen. Trump wollte das Treffen nutzen, um für den Wirtschaftsstandort USA zu werben.

Trump wurde bei dem Dinner von Mitgliedern seiner Regierung begleitet, darunter Außenminister Rex Tillerson, Heimatschutzministerin Kirstjen Nielson und dem Nationalen Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster.

Neben der starken deutschen Fraktion waren auch Unternehmer aus Großbritannien, Norwegen und der Schweiz bei dem Abendessen dabei.

Weltwirtschaftsforum Insgesamt diskutieren in Davos mehr als 3000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unter dem Motto "Für eine gemeinsame Zukunft in einer zerrütteten Welt". Abseits der großen Bühne finden zahlreiche Workshops und Podiumsdiskussionen statt.



Das Weltwirtschaftsforum, 1971 von dem aus Ravensburg stammenden Professor Klaus Schwab ins Leben gerufen, hat sich zum Ziel gesetzt, den "Zustand der Welt zu verbessern". Kritiker werfen der Organisation aber vor, Teil des Problems zu sein.

Siemens-Chef Kaeser war bereits Teil der Delegation, die Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Besuch in Washington begleitet hatte. Für den Münchner Technologiekonzern sind die USA der größte Einzelmarkt. Siemens setzte in dem Land im Jahr 2016 knapp 24 Milliarden Dollar (aktuell 19,6 Mrd Euro) um und beschäftigte 50 000 Menschen in den USA. Damit erzielte Siemens mehr als ein Viertel seines weltweiten Umsatzes in den Staaten.

