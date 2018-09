Handelsstreit habe "Prämisse zerstört" Jack Ma zieht Millionen-Versprechen an Donald Trump zurück

Zur Großbildansicht REUTERS Alibaba-Gründer Jack Ma

Der Gründer des chinesischen Online-Einzelhändlers Alibaba, Jack Ma, hat sein Versprechen zur Schaffung von einer Million Jobs in den USA zurückgezogen. Er verwies am Mittwoch auf den Handelsstreit zwischen den Regierungen in Peking und Washington. "Es gibt keinen Weg, das Versprechen einzuhalten", zitierte ihn die Nachrichtenagentur Xinhua.

Seine Zusage habe auf "einer freundlichen Zusammenarbeit zwischen den USA und China" sowie der "rationalen Prämisse des bilateralen Handels" beruht. "Die jetzige Lage hat bereits die ursprüngliche Prämisse zerstört." Ma hatte die Zusage vor zwei Jahren bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump gemacht. Die USA und China überziehen sich mit immer neuen Zöllen und Gegenzöllen.

luk/reuters