Machtspiele auf dem Weltkapitalmarkt Kapituliert Europa vor den US-Banken?

Kennen Sie Valdis Dombrovskis? Nein? Grämen Sie sich nicht: So geht es den allermeisten Europäern. Und erst recht den Amerikanern. Hören die den Namen Dombrovskis, denken sie eher an einen russischen Eishockeyspieler als an den lettischen EU-Finanzmarktkommissar.

Dabei ist Dombrovskis Arbeit für Europas Zukunft überlebenswichtig. Schließlich ist eine seiner Aufgaben, dafür zu sorgen, dass durch die nächste Regulierungsrunde der Rückstand der europäischen Banken zur US-Konkurrenz nicht noch größer wird. Denn ohne eine im Kern gesunde Finanzbranche wird sich die Wirtschaft des Kontinents wohl nie von ihrer Sklerose erholen.

Während der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington fiel der Name des Kommissars aus Osteuropa immer wieder, wenn nach einer Chiffre für die Macht- und Bedeutungslosigkeit der europäischen Geldhäuser im Vergleich zu ihren kraftstrotzenden Konkurrenten aus den USA gesucht wurde. Dombrovskis wer?

Das Dilemma wird nirgends deutlicher als beim Thema Regulierung. Basel IV nennt die Szene die neuesten Vorschläge des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht. Die fordern den Banken abermals höhere Kapitalauflagen ab. Das verringert ihre Renditeaussichten und damit auch ihre Fähigkeit, Kredite zu vergeben, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Riskante Bilanzwerte: Banken fürchten um Ermessensspielraum

Vor allem die Frage, ob Banken ihren Kapitalbedarf bis zu einem gewissen Grad selbst berechnen dürfen, ist heftig umstritten. Derzeit haben die Institute einen gewissen individuellen Spielraum, wenn es darum geht, ihre riskanten Bilanzwerte zu klassifizieren, wovon wiederum ihr Kapitalbedarf abhängt. Europäische, besonders deutsche Banken profitieren noch von diesem Ermessensspielraum. Umso größer ist ihre Angst, dass sich die Amerikaner durchsetzen. Denn die fordern einen globalen Einheitsstandard, der vor allem den US-Banken hülfe.

Wie üblich kämpfen die Amerikaner mit harten Bandagen. "Bullshit" seien die Vorstellungen der Europäer, bekomme er immer wieder von US-Gesprächspartnern zu hören, berichtete Michael Kemmer in Washington konsterniert. Für den sonst so beherrschten Geschäftsführer des privaten Bankenverbands BdB war das ein regelrechter Gefühlsausbruch. Kemmers zerknirschter Auftritt ist typisch für die Branche. Sie fühlt sich alleingelassen in ihrem Kampf gegen die Amerikaner um Basel IV.

Dabei scheint der Rückstand der Europäer schon jetzt uneinholbar.

