ifo-Umfrage in 120 Ländern Trump ist eine Last für die Weltwirtschaft

Zur Großbildansicht DPA Donald Trump: Der Weltwirtschaft ginge es besser ohne ihn

US-Präsident Donald Trump hat sich nach einer Ifo-Umfrage für die Mehrheit der internationalen Experten in seinem ersten Amtsjahr als Bürde für die Weltwirtschaft erwiesen. Fast drei Viertel der Fachleute vertraten die Meinung, Trump habe die Weltwirtschaft negativ beeinflusst, wie das Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Umfrage unter 929 Experten in 120 Ländern mitteilte.

Mit 57,6 Prozent schreibt ihm ebenfalls eine Mehrheit der Fachleute eine belastende Wirkung auf die US-amerikanischen Wirtschaft zu.

Die negativsten Auswirkungen Trumps und seiner Politik orteten die Experten in den Bereichen soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz. 73,5 Prozent der befragen Experten weltweit und 61,2 Prozent der Fachleute in den USA sind der Auffassung, dass die Armen am meisten unter Trump und seiner angekündigten und bereits umgesetzten Politik litten.

Schlechte Noten bekomme der US-Präsident aber auch beim Thema internationaler Handel, bei der Zusammenarbeit in multilateralen Organisationen sowie bei den Kernfragen von Frieden und Sicherheit.

Weniger negativ beurteilten der Umfrage zufolge Experten in den USA den Einfluss von Trump auf die Wirtschaft ihres Landes. Nur 38 Prozent von ihnen gaben an, dass seine Präsidentschaft im Inland negative wirtschaftliche Folgen habe. Allerdings halten sie die Trump-Regierung weithin für ineffektiv oder schädlich für die Innenpolitik der USA.

Auch der Aufschwung an den Weltbörsen hat nach Einschätzung von Fachleuten nichts mit Trump zu tun, sondern vor allem mit den rasant steigenden Unternehmensgewinnen der Politik der Notenbanken weltweit. "Die Börsen steigen nicht wegen, sondern trotz Trump", sagt zum Beispiel Anlageprofi Robert Halver.

