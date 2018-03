Handelsstreit EU vorläufig von US-Strafzöllen ausgenommen

Zur Großbildansicht AFP Donald Trump: EU beschwichtigt, Streit mit China verschärft

Die EU soll nach Angaben der US-Regierung von den geplanten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium vorläufig befreit bleiben. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sagte am Donnerstag bei einer Anhörung im Kongress, die Europäische Union werde ebenso wie mehrere andere Länder vorläufig von den neuen Tarifen ausgenommen. Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle sollen am Freitag in Kraft treten.

Zugleich will Trump offenbar stärker als bisher beabsichtigt China in die Mangel nehmen. Trump will ein bis zu 60 Milliarden Dollar schweres Maßnahmenpaket vorstellen, das vor allem auch dem Diebstahl geistigen Eigentums einen Riegel vorschieben soll.

China warnte derweil eindringlich vor den Folgen eines Handelskriegs. Die parteinahe Tageszeitung "China Daily" forderte am Donnerstag den Rest der Welt auf, sich Washington entgegenzustellen. Beobachter halten Gegenmaßnahmen aus Peking für möglich.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte zuvor im Bundestag deutlich gemacht, die Bundesregierung setze auf Gespräche mit den USA - werde aber "notfalls unmissverständliche Gegenmaßnahmen ergreifen".

Es gebe eine Chance, das Inkrafttreten der Zölle vorerst abzuwenden, hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier zuvor gesagt. Die USA und Europa müssten sich zusammen für freien Welthandel einsetzen. Die Gespräche würden aber "ein Nervenkrimi werden bis zur letzten Sekunde".

mehr in Kürze auf manager magazin Online