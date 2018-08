"Economist"-Ranking der besten Städte der Welt Hamburg ist raus

Erstmals seit sieben Jahren steht Melbourne in der "Economist"-Liste der lebenswertesten Städte nur auf Platz zwei - dafür ist Australien gleich dreimal in den Top Ten vertreten. Deutsche Städte? Fehlanzeige.

Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Zu diesem Schluss kommt das Nachrichtenmagazin "The Economist". Die österreichische Stadt hat damit zum ersten Mal seit sieben Jahren das australische Melbourne von der Spitzenposition verdrängt. Das liege unter anderem daran, dass sowohl die Gefahr von Attacken in Westeuropa als auch die Kriminalitätsrate in Wien gesunken sei. Im März war auch eine Untersuchung der Beratungsgesellschaft Mercer zu dem Ergebnis gekommen, dass die Lebensqualität nirgends höher ist als in Wien.

Im "Economist"-Ranking folgen auf den weiteren Plätzen Osaka (Japan), Calgary (Kanada) und Sydney (Australien). Den siebten Platz teilen sich die Städte Toronto und Tokio. Hamburg als bislang einzige deutsche Stadt unter den besten zehn flog in diesem Jahr aus den Top Ten heraus. Die Stadt hatte zuletzt stark auf den Wohnungsbau gesetzt, ohne die Verkehrsinfrastruktur dem Wachstum anzupassen, sowie die traditionell üppige Ausstattung mit Grünflächen vernachlässigt.

Hier lässt es sich am besten leben Rang Stadt Land 1 Wien Österreich 2 Melbourne Australien 3 Osaka Japan 4 Calgary Kanada 5 Sydney Australien 6 Vancouver Kanada 7 Toronto Kanada 7 Tokio Japan 9 Kopenhagen Dänemark 10 Adelaide Australien Quelle: "The Economist"

Die regelmäßig erscheinende Rangliste der "Economist Intelligence Unit" wird jedes Jahr viel beachtet. Insgesamt wurden dafür 140 Großstädte nach Kriterien wie Infrastruktur, Bildung, Gesundheitsversorgung, Stabilität und Kultur miteinander verglichen.

Auf den hinteren Plätzen liegen Dhaka (Bangladesch), Lagos (Nigeria), Karachi (Pakistan) und Port Moresby (Papua-Neuguinea). Den letzten Platz belegt das syrische Damaskus (siehe Tabelle unten).

Hier lässt es sich am schlechtesten leben Rang Stadt Land 131 Dakar Senegal 132 Algier Algerien 133 Douala Kamerun 134 Tripolis Libyen 135 Harare Simbabwe 136 Port Moresby Papua-Neuguinea 137 Karatschi Pakistan 138 Lagos Nigeria 139 Dhaka Bangladesch 140 Damaskus Syrien Quelle: "The Economist"

