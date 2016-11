Wie Präsident Trump seinen Schrecken verlieren könnte Fünf Gründe gegen die Trump-Panik

Zur Großbildansicht REUTERS Brexit mal fünf? Ganz so wild ist es nicht

Sein erstes Versprechen hat der künftige US-Präsident Donald Trump schon am Tag der Wahl gebrochen. Seine Wahl werde ein Ergebnis wie "Brexit mal fünf", hatte er als Kandidat geprahlt. Gemessen an der Reaktion der Finanzmärkte am Tag danach, ist der Trump-Schock allerdings spürbar schwächer als der von Großbritanniens EU-Austritt - und auch der hat sich seitdem gelegt.

Unsicherheit herrscht - die kann sich aber in einem breiten Spektrum von Ergebnissen der Trump-Präsidentschaft niederschlagen, zwischen katastrophal und gar nicht so schlecht. Auch nach 18 Monaten Wahlkampf, in denen fast jedes Detail beleuchtet wurde, ist noch nicht klar, was der Triumph des Baumoguls für die Wirtschaft wirklich bedeuten wird.

Es gibt zwar ein Wahlprogramm, aber das ist unrealistisch, kaum in sich schlüssig und zudem hat Trump viele der Positionen aus dem Standardrepertoire der Republikaner nie für sich angenommen - oder auch öffentlich das Gegenteil vertreten, in wichtigen Fragen von Gesundheit über Rente bis Steuern und Schulden.

Klar ist nur Trumps nationalistische Haltung mit einem harten Anti-Immigrations-Kurs, der Rassismus und Hass nährt - schlimm genug. Was alles andere angeht, gibt die Wahl (bei aller Vorsicht) durchaus auch Anlass zur Hoffnung auf einige positive Impulse. Hier eine Auswahl.

Alle Artikel und Hintergründe zu US-Wahl

Meinung

USA

Newsletter von Arvid Kaiser Alle Newsletter ansehen

Mehr manager magazin Zur Startseite