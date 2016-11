Mitfiebern bei den US-Präsidentschaftswahlen Wird es gut gehen? Die besten US-Wahlpartys in Deutschland

Zur Großbildansicht AP Hoch die Schnipsel: So feiern Amerikaner die US-Präsidentschaftswahl- auch in Deutschland.

Monatelang belagerten sich die Bewerber für das US-Präsidentenamt, der Zweikampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump war der wohl schmutzigste der US-Geschichte.

Die Hoffnung aller Freunde der US-Demokratie: Am Ende findet auch dieser Wahlkampf seinen Frieden. Der erste Katalysator dafür: Die Wahlfeiern - überall in den USA steigen am 8. November pompöse "Election Night"-Partys.

Auch in Deutschland fiebern US-Expats, Amerika-Freunde wie -Skeptiker am Dienstagabend der Entscheidung entgegen - auf Events, die neben TV-Liveübertragungen auch Expertendiskussionen, Wahlspiele und US-Essen aufbieten. An den größten Parties sind die US-Konsulate oder die amerikanische Botschaft direkt beteiligt. Deren Auswahlkriterien sind streng: Rein dürfen nur geladene Gäste nach umfassenden Sicherheitschecks. Doch auch die deutschen Außenposten von Republikanern und Demokraten und einige Bars laden zu Wahlnacht-Festen ein, die deutlich offener sind.

Das größte Angebot finden feierfreudige Politikinteressierte in Berlin - doch selbst die Tübinger gehen nicht leer aus. Wir haben die wichtigsten US-Wahlparties im Bundesgebiet zusammengetragen.

Die Groß-Feiern (nur mit vorheriger persönlicher Einladung)

Berlin: The Battle for the White House 2016, Bertelsmann-Repräsentanz, Unter den Linden 1, rund 700 geladene Gäste, Live-Feeds von CNN, n-tv überträgt vor Ort, Stern Online berichtet direkt von der Party. Eindrücke von der Party werden unter dem Hashtag #USWahlnacht bei Twitter, Facebook & Co. zu finden sein.

Frankfurt: Election Night Party des Generalkonsulats, Gibson Club, Zeil 85-93, Einlass nur mit persönlicher Einladung (Anmeldeschluss war der 30.10.) und Lichtbildausweis. Für die bis zu 1200 erwarteten Gäste gibt es Live-Übertragungen von ARD und mehreren US-Fernsehsendern, Vorträge über die Wahlen, Liveband, DJ und eine "Probeabstimmung" vor Ort.

München: Wahlparty im Amerikahaus München, Karolinenplatz 3, für rund 1000 geladene Gäste, dazu zählt etwa der Generalkonsul. Eine Live-Band unterhält die Eingeladenen, dazu gibt es Debatten und eine Probewahl kurz vor Mitternacht.

Hamburg: US-Präsidentschaftswahlparty des US-Generalkonsulats Hamburg, der Bucerius Law School und des Amerikazentrums Hamburg in der Bucerius Law School, Jungiusstraße 6. Rund 600 geladene Gäste, Einlass nur mit Einladung und Lichtbildausweis. Durchgängige Live-Berichterstattung von CNN und Fox News, Expertenvorträge, Unterhaltung durch eine Big Band und ein Cheerleading-Team. Amerikanische Snacks und ein Food Truck vor Ort.

