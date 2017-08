Handelsstreit Trump lässt Chinas Handelspraktiken prüfen

Zur Großbildansicht REUTERS Chinas President Xi Jinping zeigt wenig Begeisterung für Trumps Untersuchung

Der Handelsstreit mit China tobt seit Monaten. Nun hat US-Präsident Donald Trump ein Memorandum unterzeichnet - das an den Positionen allerdings nichts ändert.

Chinas Handelspolitik gefällt dem US-Präsidenten ganz und gar nicht, nun erhöht er den Druck auf die Volksrepublik: Er wies die Behörden am Montag an, Chinas Umgang mit geistigem Eigentum genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Staatsführung in Peking ist davon nicht begeistert.

Nachdem die Handelspraktiken dem US-Präsidenten schon länger ein Dorn im Auge sind, soll jetzt Chinas Umgang mit geistigem Eigentum unter die Lupe genommen werden. Im Fokus stehen dabei unter anderem Auflagen der Volksrepublik für ausländische Firmen, wonach diese chinesischen Partnerunternehmen Zugang zu ihrer Technologie gewähren müssen. Viele Kritiker behaupten, Chinas Auflagen laufen auf den Diebstahl geistigen Eigentums hinaus.

Schon seit langem wirft Trump China unfaire Handelspraktiken vor. Unter anderem werfe Peking Stahl zu Dumpingpreisen auf den US-Markt. In der vergangenen Woche hatte das US-Handelsministerium Strafmaßnahmen gegen chinesische Alufolien-Importe angekündigt. Chinesische Produzenten wollen sich dagegen juristisch wehren.

"Alle Optionen sind auf dem Tisch", sagte er bei der Unterzeichnung eines entsprechenden Memorandums am Montag an die Adresse seines Handelsbeauftragten Robert Lighthizer gerichtet. Er muss nun feststellen, ob die USA eine formelle Untersuchung einleiten. Diese könnte letztendlich in Strafmaßnahmen münden, etwa die Verhängung hoher Zölle auf chinesische Importgüter. Trump, der sich im Urlaub befindet und nur für einen Tagesbesuch nach Washington kam, sprach von einem großen Schritt.

Konkrete Maßnahmen wurden bisher nicht angekündigt. Trump hatte allerdings schon einen ersten Ansatz: In der vergangenen Woche machte er bekannt, er erwarte von China mehr Engagement bei der Lösung des Nordkorea-Konflikts und verknüpfte diese Frage direkt mit dem Handel.

Die Staatsführung in Peking China hatte eine Verknüpfung der beiden Politikfelder zurückgewiesen und kritisiert Trumps Anweisung, die Handelspolitik Chinas zu untersuchen. Man sei in "tiefer Sorge", teilte das zuständige Handelsministerium in Peking mit. Die Aussage kommt aber eher einer Pflichtübung gleich. Denn es ist nicht gerade überraschend, dass US-Präsident Donald Trump einige umstrittene Handelspraktiken der Chinesen untersuchen will. China weiß außerdem, dass Trump mit der Untersuchung vor allem innenpolitisch handelt und auch, dass es etwa ein Jahr dauern dürfte, bis ein entsprechender Bericht vorgelegt wird.

Ein möglicher Handelskrieg bringe den USA nichts, sagte die chinesische Regierung. "Er hätte auch keinen Gewinner, sondern würde zu einer Lose-Lose-Situation führen."

mt/dpa/reuters

