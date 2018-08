Handelsstreit - Donald Trump wettert auf Wahlkampfveranstaltung "Wir werden jedes Auto aus der EU mit 25 Prozent verzollen"

Donald Trump sorgt bei Autobauern weiter für Unruhe. Auf einer Wahlkampfveranstaltung am Dienstagabend in West Virgina sagte er dem US-amerikanischen Nachrichtenportal CNBC zufolge: "Wir werden jedes Auto, das von der Europäischen Union in die USA kommt, mit 25 Prozent versteuern."

Die Erklärung des US-Präsidenten kam nur wenige Stunden nachdem das "Wall Street Journal" berichtete, dass Handelsminister Wilbur Ross, seinen für August angekündigten Bericht über Autotarife verschiebe. Ross sagte dem Blatt, es sei nicht klar, ob es zu Ende August einen Bericht geben würde. Einen neuen Zeitpunkt für die Veröffentlichung nannte er nicht. Die laufenden Verhandlungen mit Mexiko, Kanada und der europäischen Kommission verzögerten den Bericht, hieß es weiter. Darüber hinaus habe es auch länger als erwartet gedauert, die Unterlagen der Autohersteller zu sichten.

US-Präsident Trump hatte das Handelsministerium im Mai aufgefordert, zu prüfen, ob Autoimporte die nationale Sicherheit gefährdeten. Dieses Argument nutzte er bereits bei der Erhebung von Zöllen auf Stahl und Aluminium. Bisher beträgt die Einfuhrabgabe in die USA nur 3 Prozent, während die EU für Wagen aus den USA 10 Prozent aufschlägt.

