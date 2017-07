Janet Yellen bleibt im Rennen um Fed-Spitze Trump hält Tür für Yellen offen - wenn die Zinsen niedrig bleiben

Zur Großbildansicht AP Donald Trump, Janet Yellen

5





US-Präsident Donald Trump macht die in diesem Jahr anstehende Entscheidung über den Posten des obersten Notenbankers zur Casting-Show. Er überraschte in einem Interview des "Wall Street Journal" am Dienstag mit der Aussage, er könne sich durchaus auch gut vorstellen, die derzeitige Fed-Chefin Janet Yellen für eine weitere Amtszeit zu nominieren. Für sie empfinde er "viel Respekt".

Auf die Frage, ob sein Wirtschaftsberater Gary Cohn ein Kandidat für den Spitzenjob bei der Federal Reserve sei, antwortete Trump: "Er weiß es nicht, aber ja, das ist er". Das US-Magazin "Politico" hatte bereits unter Berufung auf Insider berichtet, dass der ehemalige Vizechef der US-Investmentbank Goldman Sachs sich Hoffnung auf den renommierten Posten machen könne.

Überraschender kommt, dass Trump sich plötzlich auch vorstellen kann, an Yellen festzuhalten, die er in der Vergangenheit wiederholt heftig kritisiert hatte. "Ich mag sie; ich mag ihre Haltung. Ich denke, sie hat einen guten Job gemacht", sagte Trump über Yellen, die seit Februar 2014 die Fed leitet und deren Amtszeit im Februar 2018 endet.

"Ich würde gerne sehen, dass die Leitzinsen niedrig bleiben"

Trump machte auch sein Kalkül bei der Personalwahl deutlich: "Ich würde gerne sehen, dass die Leitzinsen niedrig bleiben." Für Yellen spreche, dass sie "in der Vergangenheit eine Niedrigzinsperson war".

Damit vollzieht Trump eine radikale Kehrtwende. Im Wahlkampf war er die Fed und Yellen noch harsch angegangen und hatte ihnen vorgeworfen, mit niedrigen Zinsen das Wirtschaftswachstum künstlich hoch zu Halten und damit der Demokratischen Partei seines Vorgängers Barack Obama zu helfen. Allerdings kann Trump Unterstützung durch lockere Geldpolitik wegen seiner gewagten Wirtschaftsversprechen nun sehr gut gebrauchen.

Seite 1 von 2 1. Teil: Trump hält Tür für Yellen offen - wenn die Zinsen niedrig bleiben

Trump hält Tür für Yellen offen - wenn die Zinsen niedrig bleiben 2. Teil: Noch "zwei oder drei" Mitbewerber

Nachrichtenticker