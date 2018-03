Nach Strafzöllen und der Entlassung Rex Tillersons Europa muss Trump mit Härte antworten

Zur Großbildansicht AP Rex Tillerson kurz vor seiner Abschiedsrede vor Journalisten am 13. März. Präsident Trump hatte den Außenminister Stunden vorher via Twitter gefeuert.

Spätestens jetzt ist der Moment gekommen, in dem die Welt beginnen muss, Donald Trump zu fürchten: Für personelle Kontinuität in seinem Umfeld war der US-Präsident nie bekannt, doch nun scheinen alle Dämme gebrochen zu sein. Die Entlassung von Mitarbeitern wie Sean Spicer oder Steve Bannon war selbst aus Sicht vieler Trump-Unterstützer noch nachvollziehbar, vielleicht sogar wünschenswert. Überraschender war schon der Abgang seiner Kommunikationschefin Hope Hicks, allerdings war dieser Schritt strategisch und wirtschaftspolitisch wenig bedeutsam. Dies ist bei den aktuellen Demissionen völlig anders. Mit Gary Cohn und Rex Tillerson gehen Mitstreiter von Bord, die in größeren Zusammenhängen denken können.

In jedem anderen Land wäre damit die Regierung am Ende - nicht aber in den USA. International beugen sich - von wenigen Ausnahmen abgesehen - fast alle dem Kurs Donald Trumps. Die Strategie, dass man dadurch groß wird, indem man andere klein macht, scheint in der Weltpolitik nun salonfähig zu sein und - schlimmer noch - zu funktionieren.

Trump wirft die Weltwirtschaft um 100 Jahre zurück

Den Mechanismus hinter Trumps Philosophie habe ich vor einem Jahr in meinem Buch "Trumps Wirtschaftstraum - Twittern zur Planwirtschaft" beschrieben. Natürlich nehmen auch die USA durch diesen Politikstil Schaden, aber still zuzuschauen und weiterhin auf einen konstruktiven Dialog mit dem US-Präsidenten zu hoffen, schadet den anderen Staaten und Regierungen viel mehr. Die Weltgemeinschaft muss Trump deutlich machen, dass sie "America first" nicht akzeptieren kann, auch wenn es angeblich nicht "America alone" bedeuten soll.

Diese Aussage Trumps beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos hatte zunächst für Beruhigung gesorgt. Dies war in etwa so rational, wie einem Brandstifter zu glauben, er habe sich an seinem Feuer nur wärmen wollen. Donald Trump will gewinnen, indem andere verlieren. Als Unternehmer mag dies in den USA in Maßen gelingen; wenn es ein Erfolgsrezept in der Weltpolitik wird, wirft es die Staatengemeinschaft und die Weltwirtschaft um Jahrzehnte zurück.

Deswegen muss nun ein lautes Nein aus Europa kommen: Nein zu einer Politik der Abschottung, nein zum nächsten "Big Deal", nein zu einem Wettlauf um die niedrigsten Steuern, nein zu Strafzöllen, die allen schaden und auch den USA keinesfalls nützen, und vor allem nein zu "America first", das den Gesellschaftsentwurf der US-Regierung über den aller anderen stellt.

Europa darf nicht länger schweigen

Natürlich darf man nicht vergessen, dass Europa ohne den langjährigen Verbündeten USA heute wirtschaftlich und gesellschaftlich völlig anders aussähe. Doch dieser Verbündete wollen die USA nach der Vision Donald Trumps heute nicht mehr sein. Die Wirtschaftspolitik Trumps zu kritisieren, heißt nicht, das ganze Land mit dem US-Präsidenten gleichzusetzen, aber je entschlossener er agiert, desto tiefer reißt er den Graben auf, der zwischen Europa und den USA bereits entstanden ist. Hierzu darf Europa nicht schweigen - weder als Verbündeter, noch als Freund.

Für Europas Politiker und Manager wird es jedoch immer schwieriger, sich in Trumps USA Gehör zu verschaffen. Vielleicht ist es daher nötig, sich auf die radikale Rhetorik des US-Präsidenten einlassen - und entsprechend zu antworten. Deshalb ist es richtig und gerechtfertigt, auf mögliche Strafzölle seitens der USA mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. Die Zölle auf US-Produkte wie Motorräder oder Bourbon, die derzeit diskutiert werden, müssen derart hoch werden, dass sie faktisch einem Einfuhrverbot gleichkommen. Schließlich werden die Regeln der Welthandelsorganisation von den USA ohnehin nicht eingehalten, obwohl sie sie faktisch festlegen. Die USA müssen die Gegenmaßnahmen als wirtschaftspolitische Sanktion empfinden. Dies würde an den Kapitalmärkten natürlich für einen Schock sorgen, die Aktienmärkte würden beben, Aber ein reinigendes Gewitter wäre besser als ein lang anhaltendes Unwetter.

Dialog ja, aber auf Augenhöhe

Im Film "Wall Street" sagte der Spekulant Gordon Gekko: "Die Gier ist gut, die Gier klärt die Dinge." Donald Trump ist gierig - ziemlich sicher, was seine eigene Person betrifft, möglicherweise auch für sein Land. Das reinigende Gewitter einer temporären Abwendung Europas von den USA würde diese Gier sichtbar machen und zügeln. Schließlich ist die EU der größte Binnenmarkt der Welt. Die USA nehmen diese europäische Stärke aber nicht wahr, weil die Union im Zweifel mit 28 Stimmen spricht. Deswegen kann Trump den Brexit, der eine politische und ökonomische Niederlage Großbritanniens ist, als Sieg des Individuums gegenüber dem Kollektiv verkaufen.

Niemand sollte in einer Welt leben wollen, in der jeder Mensch nur an sich denkt, weil dann ja auch an alle gedacht ist. Wenn Europa erstmals in seiner Geschichte gegenüber den USA klare Kante zeigen würde, wird selbst Donald Trump der Alten Welt wieder auf Augenhöhe begegnen. Es wäre in jedem Fall das Ende seiner "America first"-Politik und vielleicht der Neubeginn eines "International together".

Markus Schön ist Geschäftsführer des DVAM Vermögensverwaltung GmbH und Mitglied der MeinungsMacher von manager-magazin.de.