Dax, Klima und Chinas Automarkt Die wichtigsten Wirtschaftstermine der Woche

MONTAG

Manila - Trump im Osten - Gipfeltreffen des Asean-Staatenbundes auf den Philippinen. Sondergast: US-Präsident Trump.

Frankfurt/M. - Banker und so - Beginn der "Euro Finance Week" mit allerlei Prominenz aus der deutschen Finanzszene.

DIENSTAG

Wiesbaden/Luxemburg - The heat is on - Neue Schätzungen zum Wirtschaftswachstum in Deutschland, in der Eurozone und in der EU im dritten Quartal von den statistischen Ämtern Deutschlands und der EU.

London - Und raus bis Du - Das Gesetzgebungsverfahren um das britische EU-Austrittsgesetz (Withdrawal Bill) geht in die nächste Runde.

London - Das Öl, das Klima, der Strom - Die Internationale Energieagentur (IEA) stellt ihren Weltenergieausblick vor.

Berichtssaison I - Quartalszahlen von Henkel, Vodafone, Infineon, Hapag-Lloyd, HHLA, Nordex.

MITTWOCH

Berichtssaison II - Quartalszahlen von Deutsche Euroshop, Leoni.

DONNERSTAG

Guangzhou - Wichtigster Markt der Welt - Beginn der chinesischen Automesse Guangzhou Autoshow.

Dortmund - Jede Menge Kohle - Start der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in NRW.

FREITAG

Göteborg - Das soziale Europa - Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs.

Bonn - Resultate? - Abschlusstag der Weltklimakonferenz.

Nürnberg - Nach Seehofer - Beginn des CSU-Parteitags. Die Frage, wie lange Horst Seehofer noch Ministerpräsident und Parteichef bleiben kann, wird thematische Debatten überstrahlen.