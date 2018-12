Weltwirtschaftsforum in Davos - nach Boykottdrohung

Weltwirtschaftsforum in Davos: Ende Januar treffen sich die Vertreter aus den G20-Ländern

Es sind nur noch einige Wochen, dann versammeln sich am 22. Januar 2019 beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos wieder führende Wirtschaftsexperten, Politiker, Intellektuelle und Journalisten aus aller Welt. "Wir freuen uns, dass Russland auch eine hochrangige Regierungsdelegation nach Davos entsenden wird", sagte WEF-Geschäftsführer Alois Zwinggi nun am Sonntag. "Um den drängenden globalen Herausforderungen zu begegnen, brauchen wir auf der Jahrestagung alle relevanten Parteien", fügt er hinzu.

3





Dass Zwinggi die russische Teilnahme so sehr hervorhebt, hat einen Grund: Im Vorfeld hatte Russland damit gedroht, die Veranstaltung komplett zu boykottieren. Hintergrund war, dass die Organisatoren die drei russischen Geschäftsmänner Oleg Deripaska, Viktor Vekselberg und Andrei Kostin von dem Treffen ausschließen wollten, da diese von US-Sanktionen betroffen seien, heißt es in der "Financial Times" (FT).

Doch nun wieder alles zurück. "Davos verneigt sich vor Russland", titelt die "FT" ihren Bericht vom Wochenende. "Nach Gesprächen mit allen relevanten Parteien und sorgfältiger Berücksichtigung der internationalen rechtlichen Rahmenbedingungen und der starken Unterstützung der Schweizer Regierung können wir Geschäfts- und Politikführer aus allen G20-Ländern beherbergen", betont Zwinggi in der Zeitung.

Ob die drei zuvor ausgeschlossenen Geschäftsmänner an dem Treffen tatsächlich teilnehmen oder andere Vertreter Russlands in Davos auftreten, steht laut FT derzeit noch nicht fest. Russlands Präsident Vladimir Putin hatte erst vor wenigen Tagen verlautbart, jede Person habe als freier Mensch, das Recht selber zu entscheiden, ob sie teilnehmen werde oder nicht. Am Montag hieß es, der Kreml freue sich über die Einladung für die beiden Milliardäre Derispaska und Vekslberg sowie für den Bank-Chef Kostin. Laut FT werde Russland jedoch erst in den kommenden Wochen über Vertreter und Größe der Delegation entscheiden. Putin selbst ist nach 2009 nicht mehr auf der Konferenz gesehen worden. Sprecher der drei Magnaten waren für einen Kommentar der Zeitung zufolge nicht zu erreichen.

Lesen Sie auch:

Oligarch Viktor Vekselberg schlägt zurück

Rusal verliert Top-Managerin und 7 Aufsichtsräte

Oligarch Deripaska muss seine Privatjets aufgeben

1 zu 0 für die USA - Oligarch Deripaska gibt auf





Die drei russischen Geschäftsmänner gehörten bislang seit Jahren zu den prominenten Vertretern Russlands in Davos. Die schillernden Partys von Deripaska während des WEFs gelten als legendär. Hier stoßen Politiker und Manager aus aller Welt mit Champagner an. Der Milliardär ist Gründer und Eigentümer von einer der größten russischen Industriegruppen, der Basic Element, gleichzeitig Präsident der En+ Gruppe und Gründer und Miteigentümer des russischen Rusal-Konzerns, des zweitgrößten Aluminiumherstellers der Welt. Zuletzt wollte er jedoch seine Beteiligung an Rusal unter 5ß Prozent senken.

Die drei Geschäftsmänner waren neben neun weiteren russischen Geschäftsleuten von den USA im April auf die Sanktionsliste gekommen, nach der kein US-Bürger mit ihnen Geschäfte machen darf. Der Grund für die Sanktionen war der Giftanschlag auf den Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien.