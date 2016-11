Härteste "Glasdecke" in der Politik? Wo die meisten Frauen im Parlament sitzen



Die "höchste, härteste gläserne Decke" hat Hillary Clinton nicht durchbrechen können. "Glass ceiling" heißt üblicherweise die Hürde, die eine Frau nehmen muss, um Führungsverantwortung zu bekommen. "Cracking the highest, hardest glass ceiling" nannte die Kandidatin der Demokraten ihren Versuch, Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden.

Auch, weil diese historische Marke und ihr Kampf für Familien und Frauen elementarer Bestandteil von Clintons Kampagne war, wird in US-Medien nach der Wahl diskutiert, ob Donald Trumps Sieg nicht auch mit dem Geschlecht seiner Gegnerin zu tun hat: "Wie auch immer Ihre persönliche Meinung zu den Clintons aussieht, als Politiker oder auch als Menschen, diese Dynamik ist echt: Wir, als Kultur, nehmen Frauen auf einer profunden Ebene nicht ernst", schrieb etwa "Guardian"-Journalistin Lindy West im vielbeachteten Kommentar "Her loss" ("Ihre Niederlage").

"Clinton konnte weiße Frauen nicht überzeugen", titelt später der Statistik-Blog "FiveThirtyEight", um zu erklären, "Fragen von Kultur und Klasse waren wichtiger für viele amerikanische Frauen als ihr Geschlecht". Clinton habe die Mehrheit unter weißen Frauen an Trump verloren - vor allem unter Frauen ohne College-Abschluss habe sie in Staaten Schwierigkeiten gehabt, die sie ansonsten hätte gewinnen können.

Haben es Frauen schwerer in der US-Politik? Von Statista illustrierte Daten der Weltbank legen diesen Schluss zumindest nahe: Aktuell sind 19 Prozent der Mitglieder des US-Parlaments Frauen - ähnlich viele wie in Kirgisien, Tadschikistan und der Slowakei. Deutschland - mit der mächtigsten Frau der Welt am Steuer - übertrifft den weltweiten Durchschnitt hingegen weit. Die meisten Frauen im Parlament finden sich auf Kuba (49 Prozent), Bolivien (53 Prozent) und Ruanda (64 Prozent).

