Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat den Welthandel in den vergangenen Wochen weiter beeinträchtigt. Das zeigt der Welt-Handelsindex, den das Institut für Kapitalmarktanalyse (IfK) in Köln regelmäßig berechnet, und den manager-magazin.de exklusiv präsentiert.

Bereits seit etwa einem Jahr befindet sich der Index, der die internationale Handelstätigkeit auf allen wichtigen Transportwegen rund um den Globus zusammenfasst, in der Abwärtstendenz. In den vergangenen Wochen gab er nochmals nach, wie auch der Grafik unten zu entnehmen ist.

Erst in dieser Woche hat sich der Konflikt zwischen den USA und China weiter zugespitzt. Am Montag hat die US-Regierung angekündigt, die Kontrollen der Exporte in 14 Hochtechnologie-Bereichen zu verschärfen. Darunter sind künstliche Intelligenz (KI) und die Mikroprozessortechnologie. Experten sehen den Schritt vor allem gegen China gerichtet.

Am Dienstag dann der nächste Nadelstich aus Washington: Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer präsentierte einen Zwischenbericht, wonach die bisherigen Strafzölle der Vereinigten Staaten die Volksrepublik nicht zum Einlenken bewegt hätten. Die Führung in Peking unterstütze weiter den Diebstahl geistigen Eigentums und zwinge US-Firmen, ihr Technologie-Know-how an chinesische Unternehmen weiterzugeben, so der Bericht.

China wiederum wies die Vorwürfe zurück und kündigte Gegenwehr an. Die Regierung prüfe allerdings zunächst die Auswirkungen der jüngsten US-Maßnahmen zur Exportkontrolle, erklärte das Handelsministerium am Donnerstag.

Klar ist: Vom weiteren Verlauf des Zwists zwischen Washington und Peking wird auch die Entwicklung des Welthandels sowie der gesamten Weltkonjunktur in den kommenden Monaten und darüber hinaus abhängen. Das IfK äußert sich dabei zumindest mittelfristig vorsichtig optimistisch. Verschiedene Frühindikatoren, so das Institut, deuten darauf hin, dass sich der Welthandel in den kommenden Monaten wieder leicht erholen werde - vorausgesetzt, der Streit zwischen China und den USA eskaliert nicht noch weiter.

"Mit Blick auf die Details des gesamten globalen Transportvolumens kann aktuell zwar noch nicht von einer rekordverdächtigen Zunahme der Handelsdynamik ausgegangen werden", sagt Markus C. Zschaber, Chef des IfK sowie von dessen Muttergesellschaft VMZ Vermögensverwaltung. "Allerdings spricht viel für moderat positive Zuwächse in den kommenden drei Monaten."

Die Indikatoren, die auf eine solche Erholung hindeuten, sind laut Zschaber:

der Containerumschlag in den Häfen Hongkong, Dubai, Ningbo oder Los Angeles, welcher zuletzt wieder zugelegt habe.

die Frachtauslastung und der allgemeine Verkehr auf den wichtigsten Seerouten, die sich laut IfK beide jüngst entspannt haben.

die Auslastungen von Trucks sowie des Güterverkehrs per Schiene und

das Transportvolumen per Lkw und Eisenbahn, welche allesamt ebenfalls gestiegen seien, und zwar vor allem in den Regionen EU, China, Indien, einigen Tigerstaaten und in Nordamerika.

die Produktion neuer Lkw und Zugmaschinen in China, die zuletzt wieder angestiegen sei.

"All diese Faktoren lassen mich zuversichtlich stimmen, dass wir eher mit einer ansteigenden Dynamik im Welthandel rechnen können", so Zschaber. Allerdings handele es sich um ein zartes Pflänzchen mit dem sehr sorgsam umgegangen werden müsse.

Der Welt-Handelsindex ... ... fasst alle relevanten Daten aus den vier Logistikwegen Schifffahrt, Schiene, Straße und Lufttransport zusammen und bietet ein Gesamtbild des Welthandels in einer Zahl.

Je höher oder tiefer der Index steht, desto besser respektive schlechter steht es um den Welthandel. Weißt der Welt-Handelsindex einen Stand zwischen 85 und 100 Punkten aus, befindet sich der Welthandel im Expansionsmodus. Bei Indexständen zwischen 55 und 0 Punkten schrumpft der Warenverkehr.

Der Welt-Handelsindex wird vom Institut für Kapitalmarktanalyse, einer Tochter der Vermögensverwaltungsgesellschaft Dr. Markus C. Zschaber, herausgegeben und monatlich exklusiv auf manager magazin online veröffentlicht. Informationen zum Index gibt es auch unter www.kapitalmarktanalyse.com.

Keine übermäßig positiven Aussichten also. Im kommenden Jahr rechnet Zschaber mit einem weltweiten Handelswachstum von 3,5 Prozent, was ungefähr dem Expansionstempo von 2018 entsprechen würde. Damit liegt das IfK im Großen und Ganzen wohl auf einer Linie mit anderen Instituten. Die OECD etwa hatte just in dieser Woche ihre Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft im kommenden Jahr zurückgeschraubt. Demnach wird das globale Plus nach 3,7 Prozent im laufenden Jahr 2019 lediglich noch 3,5 Prozent betragen.

"Der Wachstumshöhepunkt ist erreicht, jetzt gilt es eine weiche Landung zu sichern", erklärte die OECD in ihrem Ausblick. In vielen Ländern liege die Arbeitslosigkeit deutlich unter ihrem Vorkrisenniveau, Arbeitskräfteengpässe machten sich bemerkbar und die Inflation sei weiterhin verhalten.

Christoph Rottwilm auf Twitter @Christoph Rottwilm

Auch die OECD erkennt zudem die Auswirkungen der US-China-Spannungen auf den Welthandel. Der Handel und die Investitionstätigkeit hätten sich unter dem Eindruck höherer bilateraler Zölle verlangsamt, heißt es im Ausblick der Experten. Die Verantwortlichen in der Politik müssten umsichtig handeln, um ein nachhaltiges, wenn auch langsameres Wachstum zu gewährleisten.

Eine Mahnung, die insbesondere an die Adressen Washington und Peking gerichtet sein dürfte.