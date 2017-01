Theresa May "Wir streben keine Mitgliedschaft im Binnenmarkt an"

Zur Großbildansicht AP Premierministerin Theresa May schlägt den harten Brexit vor und will das britische Parlament über das Ergebnis der Austrittsverhandlungen mit der EU abstimmen lassen

Großbritanniens Regierungschefin Theresa May hält in diesem Minuten die mit Spannung erwartet Grundsatzrede zu den EU-Austrittsplänen.

Die britische Regierungschefin Theresa May hat in ihrer Grundsatzrede eine klare Trennung von der Europäischen Union angekündigt. Großbritannien wolle keine Teil-Mitgliedschaft oder assoziierte Mitgliedschaft in der EU "oder irgendetwas, das uns halb drin, halb draußen lässt", sagte May am Dienstag in London. "Wir streben nicht nach einem Modell, das andere Länder schon genießen", erklärte sie in Anspielung auf Länder wie Norwegen.

Das Land ist kein EU-Mitglied, hat aber vollen Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Im Gegenzug muss es zum EU-Haushalt beitragen, EU-Bürgern erlauben, in Norwegen zu leben und zu arbeiten, und einen großen Teil der EU-Gesetzgebung übernehmen.

May betonte: "Wir streben nicht danach, an Häppchen der Mitgliedschaft festzuhalten, wenn wir gehen." Sie wolle Großbritannien aus dem europäischen Binnenmarkt und aus der Zollunion führen. "Wir streben keine Mitgliedschaft im Binnenmarkt an", sagte May. Mit anderen Worten: May sprach sich damit für einen "harten Brexit" aus. Britische Medien hatten bereits vorab über diesen Plan berichtet und Teile von Mays Rede zitiert.

Die Premierministerin kündigte ferner an, das britische Parlament über den Brexit abstimmen zu lassen. Sie werde das Ergebnis der Austrittsverhandlungen mit der EU in beiden Kammern zur Abstimmung stellen, sagt sie.

Besänftigend betonte May, es liege nicht im Interesse des Landes, dass die EU auseinanderbricht. Die Entscheidung für den Brexit sei nicht darauf gerichtet, der EU zu schaden. Die Europäer würden auch künftig in Großbritannien willkommen sein, die Briten hoffentlich auch in der EU.

