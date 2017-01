Vor der Rede der Premierministerin Merkel stellt May Bedingungen für freien EU-Marktzugang

Zur Großbildansicht DPA Merkel will bei den Brexit-Verhandlungen eine "Rosinenpickerei" durch die Briten nicht akzeptieren

Großbritanniens Premierministerin Theresa May wird heute die Grundlinien des britischen EU-Austrittskurses vorstellen. Es läuft wohl auf auf einen harten Brexit hinaus. In diesem Fall, macht Angela Merkel klar, könne es keinen vollen Zugang zum EU-Binnenmarkt mehr geben.

5





Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen engen Schulterschluss von Politik und Wirtschaft bei den Brexit-Verhandlungen gefordert. Sicher sei man aus vielen Gründen weiter an einem guten Verhältnis mit Großbritannien interessiert, sagte sie am Montagabend beim Neujahresempfang der IHK Köln. Aber wenn Großbritannien die vier Grundfreiheiten des EU-Binnenmarktes nicht akzeptieren wolle, könne es keinen vollen Zugang mehr erhalten, sagte Merkel.

"Ich bitte Sie als Vertreter der Wirtschaft, dass wir da gemeinsam handeln", appellierte Merkel an die Unternehmen. "Denn wenn sich einmal herausstellt, dass man den vollen Zugang zum Binnenmarkt auch bekommen kann, wenn man sich bestimmte Dinge aussucht, dann wird sehr schnell der Binnenmarkt als solcher (...) in Gefahr geraten, weil sich jedes Land dann seine Rosinen herauspickt", sagte sie mit Blick auf die anderen 27 EU-Staaten. Das müsse verhindert werden. "Deshalb müssen Politik und Wirtschaft hier sehr gemeinsam agieren und handeln."

Die britische Regierung will unter anderem die Freizügigkeit der Arbeitnehmer aus EU-Staaten einschränken und würde damit gegen eine Grundfreiheit des EU-Binnenmarktes verstoßen.

May strebt offenbar "harten Brexit" an

Großbritanniens Premierministerin Theresa May wird heute die Grundlinien des britischen EU-Austrittskurses vorstellen. Laut übereinstimmenden britischen Medienberichten wird sich May zum Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion bekennen. Dies gehöre zu den wichtigsten zwölf Verhandlungszielen, die May in ihrer Rede darlegen werde, berichtete unter anderem der "Telegraph".

Lesen Sie auch: Trumps vergiftetes Versprechen an die Briten



Es werde keine Teil-Mitgliedschaft in der EU noch sonstige Konstrukte geben, die Großbritannien "halb drinnen" oder "halb draußen" ließen, schrieb das Blatt unter Berufung auf Mays Redetext. "Wir wollen eine neue und gleichberechtigte Partnerschaft - zwischen einem unabhängigen, selbstregierten, globalen Großbritannien und unseren Freunden und Verbündeten in der EU."

Merkel kritisiert Trump indirekt

Merkel äußerte sich in Köln nicht nur zum Brexit, sie kündigte auch einen harten Kampf für internationalen Freihandel und Offenheit der Märkte an - einen Tag nachdem der künftige US-Präsident Donald Trump mit der Einführung von Schutzzöllen gedroht hatte. Die Staatengemeinschaft habe die Finanzkrise durch Offenheit und Zusammenarbeit gemeinsam bewältigt. Aber heute würde einige schon wieder Auswege im Protektionismus suchen, sagte Merkel, ohne den künftigen US-Präsidenten namentlich zu erwähnen.

"Ich bin da sehr entschieden. Aber die Zahl derer, die Zweifel anmelden, wird größer", sagte sie mit Hinweis auf Freihandelsabkommen. Sie sei zutiefst davon überzeugt, dass Offenheit sowie die Akzeptanz von Wettbewerb die beste Voraussetzung zum Erhalt des Wohlstands in der Welt seien.

rei/Reuters/dpa

Nachrichtenticker