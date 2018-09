Sparprogramm und höhere Steuern "Seid bereit zu liefern" - Argentiniens Bauern sollen Peso retten

Argentinien muss liefern. Nicht nur der internationale Währungsfonds verlangt höhere Sparanstrengungen. Auch Analysten sehen dazu kaum Alternativen, um die Talfahrt des Peso zu stoppen. Ein Jobkahlschlag in Ministerien dürfte Präsident Macri politisch dabei noch weniger gefährlich werden als höhere Ausfuhrsteuern. Sie würden vor allem die mächtigen Farmer treffen - sie sind bislang treue Verbündete.

Argentiniens Präsident Mauricio Macri will verschärft sparen und gleich mehrere Ministerien abschaffen, um das Vertrauen der Märkte in die Handlungsfähigkeit der Regierung zu stärken und den drastischen Verfall der Landeswährung Peso zu stoppen. Gut ein Dutzend Ministerien sollen geschlossen oder mit anderen zusammengelegt werden, berichtetet die Zeitung "La Nacion". Die Zeitung "Clarin" sprach von zehn Ministerien. Finanzminister Nicolas Dujovne wolle in Kürze seine weiteren Pläne zur Eindämmung der Krise vorstellen.

Der Peso hatte zum Wochenende zwar seine Verluste leicht eindämmen können, seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein Minus von gut 50 Prozent - 40 Prozent waren es allein im August. Der Währung machen vor allem die hohe Inflationsrate und die schwache Wirtschaftsentwicklung zu schaffen.

Argentinien ist hoch verschuldet. Die Märkte wollten von Macri und Dujovne nun ein starkes und überzeugendes Signal zur Verringerung des Haushaltsdefizits sehen, betonen Analysten von JP Morgan. Doch auch der Internationale Währungsfonds (IWF), der eine vorzeitige Auszahlung vereinbarter Hilfen von 50 Milliarden Dollar prüft, erwartet größere Sparanstrengungen heißt es.

Ausfuhrsteuern auf landwirtschaftliche Produkte sollen steigen

Argentinien hat bereits zugestimmt, sein Primärdefizit - also den Kreditbedarf vor Schuldendienst - auf 1,3 Prozent des Sozialprodukts (BIP) zu senken, nachdem im Juni das Hilfsprogramm mit dem IWF vereinbart worden war. Nach ursprünglichen Planungen sollte Macri 2020 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen, das soll jetzt schon 2019 der Fall sein, bestätigte die Regierung am Montag zunächst nur.

Dujovne hat sich den Berichten zufolge zur weiteren Defizitkürzungen verpflichtet, bevor er am Dienstag nach Washington reist, um mit IWF-Chefin Christine Lagarde über eine beschleunigte Auszahlung der Hilfen zu verhandeln.

Neben einer deutlich stärkeren Kürzung von Staatsausgaben und Subventionen steht auch eine Rückkehr der Ausfuhrsteuern insbesondere für agrarische Produkte im Raum. Damit dürfte sich Präsident Macri unter den Farmern allerdings kaum Freunde machen, warnt Jeffrey Lamoueaux, Senior-Analyst bei Fitch Ratings.

