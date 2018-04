Kurzer Arbeitsbesuch im Weißen Haus Die wichtigsten Streitthemen zwischen Merkel und Trump

Zur Großbildansicht REUTERS Merkel, Trump im März 2017: Innig ist anders

Frankreichs Präsident Macron blieb 3 Tage zum Staatsbesuch bei Trump, das Arbeitsessen zwischen Trump und Merkel wird nicht einmal drei Stunden dauern. Auch der Ton dürfte deutlich kühler sein: Bei dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit US-Präsidenten Donald Trump wird es um ein ganzes Set von Streitfragen gehen.

Mit folgenden Argumenten will Merkel nach Angaben aus Regierungskreisen bei den folgenden Streitthemen in Washington punkten will:

Streit um Zölle

Trumps Dauerklage, dass die Zollsätze für US-Autos zu hoch seien, wird von deutscher Regierungsseite mit Zahlen klar dementiert. Es stimme zwar, dass ein US-Pkw bei der Einfuhr in die EU mit zehn Prozent, ein EU-Auto in den USA aber nur mit drei Prozent verzollt werde. Aber das Bild sehe bereits ganz anders aus, wenn man die in den USA beliebten SUVs und Vans dazu nehmen - dann schrumpfe der Abstand entscheidend auf 4,3 zu 3,1 Prozent. Schaut man auf die gesamte Palette der Industrie-Zölle, dann liege der Durchschnittssatz in den USA (1,6 Prozent ohne Agrar) sogar höher als der der EU (1,4 Prozent), heißt es.

Die EU pocht darauf, weiterhin von den US-Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen zu werden, weil die EU nicht an weltweiten Überkapazitäten schuld sei. Erst dann will die Bundesregierung mit Trump über einen breiten Wirtschaftsdialog und etwa den Zollabbau auf allen Gebieten reden - was allerdings in der EU nicht unumstritten ist. Andernfalls beginne eine für beide Seiten schädliche Eskalationsspirale mit gegenseitigen Sanktionen, heißt es in Regierungskreisen.

Deutschlands Überschuss in der Handelsbilanz

Schon unter US-Präsident Barack Obama war der deutsche Exportüberschuss ein Dauerstreitthema in den transatlantischen Beziehungen. Merkels Hauptargument ist hier einerseits, dass die Regierung in einer freien Wirtschaft wie der deutschen den Überschuss nicht steuern könne. Außerdem verweist die Regierung verstärkt darauf, dass der Überschuss derzeit aus drei Gründen schrumpfe. Zum einen sei der Ölpreis erheblich gestiegen - was die Einfuhren in Deutschland teurer macht.

Zum anderen hat der Euro-Kurs auf nun über 1,20 Dollar zugelegt. Das verteuert die deutschen Ausfuhren und verbilligt Importe. Drittens wachse die Binnennachfrage in Deutschland, auch durch die stetig steigenden Investitionsausgaben der öffentlichen Hand. Außerdem gebe es ein Missverhältnis bei den Direktinvestitionen: Deutschland habe 270 Milliarden Dollar in den USA investiert, US-Firmen aber nur 112 Milliarden in Deutschland.

Atomdeal mit Iran

Zentrales Argument Merkels für den Beibehalt des von den fünf UN-Vetomächten und Deutschland ausgehandelten Atomdeals mit dem Iran ist: Ein existierendes Abkommen ist besser als kein Abkommen. Bei allen Defiziten des Vertrages sei 2015 die auf Hochtouren laufende Uran-Anreicherung im Iran unterbrochen worden. Die EU-Staaten Frankreich, Großbritannien und Deutschland sind aber auf Trumps Wunsch eingegangen zu versuchen, das Abkommen zu ergänzen. Der Erfolg ist ungewiss - nur könne dies keine Aufkündigung des Vertrages rechtfertigen. Priorität sollte der Kampf gegen die als zunehmend aggressiv beschriebene regionale Rolle des Iran sein.

Nord Stream 2: Russisches Gas für Deutschland

12





Die Bundesregierung weist die Zahlen über die angeblich sehr große Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas entschieden zurück. Der russische Anteil am deutschen Gasverbrauch betrage nur gut ein Drittel. Und angesichts des starken Ausbaus von Terminals für Flüssiggas werde die Abhängigkeit auch beim Bau einer zweiten Gaspipeline durch die Ostsee nicht vergrößert - die im übrigen von einem europäischen und keinem deutschen Konsortium gebaut werde. Die Bundesregierung will sich zugleich aber um die Modernisierung des ukrainischen Pipeline-Netzes und einen längerfristigen russisch-ukrainischen Gasvertrag kümmern, um der Ukraine die Transiteinnahmen zu sichern.

Zahlt Deutschland zu wenig für Verteidigung?

Trump hat Deutschland mehrfach vorgeworfen, trotz großer Haushaltsüberschüsse zu wenig für seine Verteidigung zu tun und ein sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer auf Kosten der USA zu sein. Da Deutschland bei den Verteidigungsausgaben statt des Nato-Ziels von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung nur bei rund 1,24 Prozent liegt, hat er hier einen Angriffspunkt - zumal im Koalitionsvertrag die Ausgaben für Militär nicht als Priorität genannt werden. Die Bundesregierung argumentiert in doppelter Hinsicht. Man werde zum einen den Verteidigungsetat stetig erhöhen und dies auch im Haushalt 2018/2019 abbilden. Zum anderen müsse man aber auch auf das Engagement Deutschlands sowohl in der Nato, der EU als auch bei der humanitären Hilfe in Kriegsregionen sehen, werde Merkel argumentieren.

von Andreas Rinke, Reuters