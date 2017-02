Paris Soldat schießt vor Louvre auf Angreifer

Zur Großbildansicht AFP Sicherheitskräfte am Louvre

Ein Soldat hat vor dem Louvre in Paris einen Angreifer offenbar schwer verletzt. Dieser hatte Sicherheitskräfte mit einer Machete angegriffen und soll "Allahu Akbar" gerufen haben.

Ein Soldat hat möglicherweise einen Angriff auf das weltberühmte Pariser Museum Louvre verhindert. Ein Mann griff mit einer Machete eine Gruppe von Sicherheitskräften an und rief dabei "Allahu Akbar". Ein Soldat eröffnete daraufhin das Feuer und verletzte den Angreifer schwer, wie Polizeipräfekt Michel Cadot sagte. Ein Soldat sei leicht verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Terrorverdachts.

Der Mann hatte den Angaben zufolge zwei Rucksäcke bei sich, in denen aber kein Sprengstoff gefunden wurde. Möglicherweise habe der Mann auch eine zweite Waffe bei sich gehabt, sagte Cadot.

Der Angriff ereignete sich gegen am Freitagvormittag in einem Treppenhaus, das in ein unterirdisches Einkaufszentrum, das "Carrousel du Louvre", führt. Von dort aus gibt es einen Eingang zum Louvre. Das Museum, das jährlich von Millionen Menschen aus aller Welt besucht wird, wurde nach dem Zwischenfall zunächst geschlossen. Die im Louvre anwesenden Besucher mussten zunächst im Inneren bleiben. Nach Informationen des regionalen Nahverkehrsverbandes RATP ist auch die U-Bahn-Station am Louvre gesperrt.

Frankreich war in den vergangenen zwei Jahren mehrfach Ziel islamistischer Terroranschläge, im Land gilt deshalb der Ausnahmezustand.

kev/AFP/AP/dpa/Reuters

Nachrichtenticker