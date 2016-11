OPEC-Treffen Ölpreis steigt stark - Anleger wetten auf Förderkürzung

Zur Großbildansicht REUTERS OPEC-Treffen in Wien: Das Kartell steht kurz vor einer Einigung auf eine Kürzung der Förderung

Beim Treffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) stehen die Zeichen auf eine Kürzung der Fördermenge. Dies behauptet zumindest der irakische Öl-Minister. Der Ölpreis zieht deutlich an.

Das Ölkartell stehe kurz vor einer Vereinbarung in der Frage der künftigen Fördermenge, sagte der iranische Ölminister Bijan Namdar Zangeneh am Mittwoch nach einem gemeinsamen Frühstück mit anderen Energieministern der Opec. Das Treffen diente als letzte Vorbereitung zum eigentlichen Treffen der Minister in Wien.

Offenbar habe es bei dem Vorbereitungstreffen Fortschritte bei den Positionen der Opec-Länder Iran und Irak gegeben, hieß es weiter aus Kreisen der Delegierten. Beide Förderländer hatten sich zuletzt mehrfach kritisch in der Frage einer Kürzung der Fördermenge geäußert. Außerdem zeigte sich auch Vertreter der Vereinigten Arabischen Emirate und von Nigeria optimistisch mit Blick auf eine Einigung der Opec.

50-Dollar-Marke beim Ölpreis wieder in Sicht

Die Ölpreise reagierten mit starken Gewinnen auf die Opec-Meldungen aus Wien. Am Vormittag legte der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte WTI um 1,55 US-Dollar 46,78 Dollar zu und der Preis für Nordsee-Öl stieg um 1,76 Dollar auf 48,14 Dollar.

Der Stoxx 600 Oil & Gas setzte sich am Vormittag mit plus 1,6 Prozent an die Spitze der europäischen Branchenübersicht. Angeführt wurde er von den Papieren von Tullow Oil mit ihrem Kurssprung von 5,3 Prozent. Auch die Papiere von Repsol , Shell und BP legten deutlich stärker zu als der Gesamtmarkt. Die Aktien von BASF Börsen-Chart zeigen legten um mehr als 2 Prozent zu.

Geeinigt habe man sich auf eine sechsmonatige Förderkürzung, ließ der irakische Ölminister vor Beginn des Treffens verlauten. Bestätigt wurde dies jedoch noch nicht.

