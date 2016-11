Folgen der Trump-Wahl für Deutschland Populisten sind leicht zu bekämpfen, man muss es nur tun

Großbritannien wird nicht verarmen, die USA werden nicht implodieren. Jedenfalls nicht so konkret, kurzfristig und monokausal, dass man es als Brexit-Gegner oder Trump-Kritiker argumentativ einsetzen könnte. Die Folgen des EU-Austritts Großbritanniens und der Wahl Donald Trumps zum neuen Präsidenten der USA werden sich, so Theresa May und der Republikaner ihre in diesem Jahr ausgerufene Politik tatsächlich umsetzen, erst in ein paar Jahren zeigen.

Für Freunde einer freiheitlichen Welt ist das ein eklatantes Problem. Denn Anhängern der europäischen Idee, der humanistischen Grundwerte, des Primats des Rationalismus werden dadurch die leichten Argumente für eine Entzauberung der Populisten fehlen.

Populisten haben unter Missachtung von Fakten und auf Basis gefühlter Wahrheiten enorme Macht-Positionen eingenommen. Der Impuls ist, sie gleich wieder vom Thron zu stoßen. Dafür aber fehlen die handlichen, unmittelbar wirksamen Instrumente. Das bedeutet konkret: Marine Le Pens Chancen, die nächste Präsidentin Frankreichs zu werden, sind gestiegen. Die Chancen der AfD in Deutschland bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr sind gestiegen.

Zorn auf vermeintliche Herrschaft der Eliten

Die Ursachen sind - grob geschnitzt - der Zorn auf eine vermeintliche Herrschaft der Eliten, die persönliche Verantwortung, Demokratie und die Teilhabe aller nur vorgaukeln, tatsächlich aber vor allem egoistische Interessen verfolgen. Der Frust auf die politischen Eliten ist in Deutschland nicht so ausgeprägt wie in den USA, wo die Kennedys, Bushs, Clintons über Jahrzehnte Parteien und Washington beherrschten.

Aber es weckt auch in Deutschland zu Recht den Verdacht des Systemfehlers, wenn Spitzenpolitiker nahtlos in hochdotierte Posten in Unternehmen wechseln, die sie möglicherweise vorher noch streng und im Auftrag des Volkes beaufsichtigen sollten - wie etwa bei Eckart von Klaeden und Daimler oder Ronald Pofalla und der Deutschen Bahn.

Und natürlich weckt es auch den Verdacht des Systemfehlers, wenn Banker Millionen-Gehälter nach Hause tragen, dabei aber leider ihr Unternehmen so schlecht bewirtschaften, dass es vom Steuerzahler gerettet werden muss - und sie dabei finanziell unversehrt bleiben. Oder wenn VW bei seinen Abgaswerten betrügt, das aber nur in den USA, nicht aber in der EU zugeben will.

CEOs müssen sich erklären - und den Konflikt mit Populisten nicht scheuen

Weil es voraussichtlich so schwer werden wird, die Populisten in naher Zukunft durch ihr eigenes Scheitern zu entzaubern, sollten sich die Eliten lieber darauf konzentrieren, den Generalverdacht gegen sie zu entkräften. Das ist keine reine Aufgabe der Politik, sondern auch der Wirtschaftslenker in diesem Land. Eines der wesentlichen Ziele der vergangenen Jahre war es für Vorstandsvorsitzende ("CEO"), Teil der globalen financial community zu werden. Das ist auch wichtig, aber das kann auch der Finanzvorstand übernehmen.

Der Vorstandschef sollte sich wieder verstärkt darum bemühen, Teil der community zu werden, also: sein Unternehmen zu erklären, Sinn und Zweck zu verlangen und nachzuhalten, gern auch offen die Konflikte mit den Populisten und ihrer post-faktischen Argumentation zu benennen, vielleicht auch mal Fehler einzuräumen.

Populisten gewinnen Anhänger für ihre zum Teil mittelalterlichen Konzepte, indem sie Abhilfe für tatsächliche und nur gefühlte Systemfehler versprechen. Dem kann man entgegentreten mit Fakten und Empathie für die emotionalen Wunden. Aber das können die Eliten in der Wirtschaft nicht an ihre Verbandvertreter delegieren. Wenn ihnen etwas an unserer freiheitlichen Welt liegt, müssen sie selbst auf die Straße.

