Bereits vor 20 Jahren hatten die Produzenten der US-Zeichentrickserie "Die Simpsons" vorhergesehen, dass Donald Trump einmal US-Präsident werden würde. Damals schien das undenkbar, heute ist es Realität. Ebenso real ist die Gefahr, dass auch die zweite Prophezeiung aus der damaligen Fernsehserie real wird: Dass sich Trumps Präsidentschaft zu einer Katastrophe für die Weltwirtschaft entwickelt. Wenn man alle ungerechtfertigten Hoffnungen, es werde schon nicht so schlimm kommen, außer Acht lässt, bleibt nichts, das für eine erfolgreiche Präsidentschaft Donald Trumps spricht.

Historisch waren immer jene US-Präsidenten politisch international besonders erfolgreich, die sich auf eine starke wirtschaftliche Entwicklung der USA stützen konnten. Als Paradebeispiel ist hierfür Bill Clinton zu nennen, der trotz - oder eher wegen - des in seiner ersten Amtszeit in Kraft getretenen Freihandelsabkommens mit Kanada und Mexiko 24 Millionen Arbeitsplätze in den USA geschaffen hat. Damit legte er die Grundlage für die Haushaltsüberschüsse in seiner zweiten Amtszeit.

Marktwirtschaft spielt keine Rolle

Natürlich lässt sich dies nicht einfach wiederholen, da die Welt seither immer komplexer geworden ist. Aber Trump versucht erst gar nicht, aus den damaligen Erfolgen zu lernen oder Erkenntnisse gewinnen. Seine Politik ist konsequent rückwärts gewandt. Er setzt nicht nur auf die traditionellen Branchen Stahl und Öl, sondern gibt einfache Antworten auf komplexe Fragen. Gedanklich scheint er dem Sozialismus deutlich näher zu stehen als dem Kapitalismus. Schließlich spielen marktwirtschaftliche Erwägungen wie Produktivität, Rentabilität oder Effizienz bei seinen Kurznachrichten für Unternehmen keine Rolle. Deswegen kann man seine Politik mit dem etwas abgewandelten Motto "rückwärts immer, vorwärts nimmer" zusammenfassen.

