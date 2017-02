Neue Wachstumsdaten der US-Bundesstaaten Wo die Probleme wirklich sind - und wo nur gefühlt

Zur Großbildansicht Getty Images Baustelle in New York: Die Wachstumsdaten der Bundesstaaten zeigen ein gemischtes Bild

Die Enttäuschten, die Arbeitslosen, die aus der Mittelschicht Abgerutschten: Der Zuspruch aus solchen Milieus gilt als eine wichtige Ursache für Donald Trumps Wahlerfolg. Der enttäuschte weiße Mann aus dem "Rust Belt", dem "Rost-Gürtel", dem ehemaligen industriellen Kerngebiet im Mittleren Westen - so charakterisierten Wahlforscher den typischen Trump-Wähler. Doch sind viele Amerikaner wirklich "abgehängt" - und, wenn ja, wo?

Das Handelsministerium in Washington lieferte am Donnerstag neue Fakten zum regionalen Wachstum. Dabei offenbaren die Daten des Bureau of Economic Analysis (BEA) größere Unterschiede zwischen einzelnen Bundesstaaten. Sie zeigen ebenso: Dort, wo der Präsident besondere Einbußen der heimischen Wirtschaft - auch wegen ausländischer Konkurrenz - beklagt, scheint die Lage oft gar nicht allzu arg zu sein. Und manchmal weicht die Wahrnehmung eher von den Problemen ab.

So sticht in der Übersicht ausgerechnet das strukturschwache, landwirtschaftlich geprägte South Dakota heraus, wo noch ein guter Teil der Bevölkerung einem Stamm der Sioux-Indianer angehört oder von ihnen abstammt: Es verzeichnet die größte Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) vom zweiten zum dritten Quartal 2016 - plus 7,1 Prozent. Die Statistiker haben die Werte um die Inflation bereinigt und auf die geschätzte Entwicklung im Gesamtjahr hochgerechnet. Regionale Schlusslichter mit den einzigen Rückgängen, jeweils um 0,1 Prozent: Alaska und New Mexico.

Solche Differenzen zwischen dem Wachstum einzelner Gegenden seien in einem Land von der Größe der USA ganz normal, erklärt Galina Kolev, Konjunkturexpertin am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. "Die Regionen haben auch unterschiedliche Ausgangsniveaus." In kurzer Frist - von Quartal zu Quartal - sei die Aussagekraft der Werte zwar relativ gering. Betrachte man längere Zeiträume, nehme sie aber zu.

Beispiel "Rost-Gürtel": Das alte Herz von Amerikas Schwerindustrie südlich der Großen Seen sprach Trump im Wahlkampf immer wieder an, versprach, dass es den Menschen dort unter ihm besser gehen werde. West Virginia, einst ein florierendes Kohle-Revier, sei ein Fall, in dem es längerfristig "nicht so rosig" aussehe, meint Kolev. Dort sei die Leistung der Wirtschaft im dritten Quartal 2016 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um satte 3 Prozent zurückgegangen - während die Daten für das dritte Einzelquartal 2016 nun eine etwas trügerische Zunahme um 0,9 Prozent ergaben.

"Dieser Staat war Ende 2008/Anfang 2009 vergleichsweise gut durch die Folgen der Finanzkrise gekommen - aber seit Ende 2009 geht es immer wieder nach unten", sagt die Ökonomin. "Das dürfte mit eine Erklärung für den großen Stimmanteil sein, den Trump dort bekommen hat." Trump hatte den Kohlekumpels versprochen, ihre Minen wieder zu öffnen - eine politisch eher waghalsige Ankündigung.

