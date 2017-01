Bruttoinlandsprodukt Wirtschaft wächst so kräftig wie seit 2011 nicht mehr

Zur Großbildansicht DPA Vor allem dank der Kauflust der Verbraucher legte das BIP im vergangenen Jahr um 1,9 Prozent zu

Angetrieben vom kräftigen Konsum ist die deutsche Wirtschaft 2016 trotz der vielen internationalen Krisenherde noch stärker gewachsen als im Vorjahr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 1,9 Prozent und damit so stark wie seit 2011 nicht mehr, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Berlin anhand vorläufiger Zahlen mitteilte.

Damit lag der Zuwachs der realen Wirtschaftsleistung noch einmal über den mit 1,7 und 1,6 Prozent schon relativ starken Vorjahren. Ein deutlich stärkeres Wirtschaftswachstum gab es zuletzt 2010 (plus 4,1 Prozent) und 2011 (plus 3,7 Prozent) - damals musste sich die deutsche Wirtschaft allerdings aus der tiefen Rezession des globalen Krisenjahres 2009 emporarbeiten.

Vor allem zum Jahresende gewann die deutsche Wirtschaft noch einmal an Tempo. Nach ersten Schätzungen der Wiesbadener Statistiker stieg das BIP in den letzten drei Monaten 2016 im Vergleich zum Vorquartal um ungefähr ein halbes Prozent. Die Vorquartale waren schwächer ausgefallen.

Privater Konsum und öffentliche Ausgaben maßgebliche Stütze

Schwung kommt vor allem vom privaten Konsum. Die Verbraucher gaben 2 Prozent mehr aus im Jahr davor. Rekord-Beschäftigung, steigende Löhne sowie billiges Tanken und Heizen beflügelten die Kaufkraft. Zudem ist die Inflation niedrig - auch wenn die Teuerung im Dezemberwegen gestiegener Energiepreise anzog.

Aber auch der Staatskonsum legte mit 4,2 Prozent kräftig zu, da die öffentliche Hand erneut Milliarden aufwendete, um Flüchtlinge unterzubringen und zu integrieren. "Einen stärkeren Zuwachs des Staatskonsums hatte es zuletzt 1992 in Folge der deutschen Wiedervereinigung gegeben", so Sarreither.

Keine Wachstumsimpulse kamen dagegen vom Außenhandel - obwohl Deutschlands Exporteure nach jüngsten Berechnungen des Bundesamtes für das Gesamtjahr 2016 auf ein Rekordergebnis zusteuern. Die Ausfuhren legten zwar um 2,5 Prozent zu, waren damit aber schwächer als im Vorjahr mit 5,2 Prozent und auch schwächer als die Importe. Die Ausgaben der Unternehmen für Maschinen und Anlagen kletterten um 1,7 Prozent und somit deutlich langsamer als zuvor.

Für 2015 rechnet die Bundesregierung nur mit 1,4 Prozent

Die gute Konjunktur füllte auch die öffentlichen Kassen. Der deutsche Staat nahm nach Berechnungen der Statistiker 2016 erneut mehr Geld ein als er ausgab. Der Überschuss von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialkassen machte unter dem Strich 0,6 Prozent des BIP aus, nach 0,7 und 0,3 Prozent in den beiden Vorjahren. Ein wenn auch minimales Defizit hatte Deutschland zuletzt 2013 verbucht.

"Das Wachstum im Jahr 2016 kann sich sehen lassen", sagte Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank aus Liechtenstein. "Wer hätte gedacht, dass der BIP-Zuwachs trotz des britischen Anti-EU-Entscheids besser ausfällt als 2015."

In diesem Jahr dürfte sich das Wirtschaftswachstum nach Ansicht der Bundesregierung auf 1,4 Prozent abflauen, nicht zuletzt wegen der geringeren Zahl von Arbeitstagen. Allerdings machen Experten Risiken aus, die die Konjunktur spürbar dämpfen könnten. So dürften die Verhandlungen Großbritanniens zum EU-Austritt (Brexit) bei Firmen und Investoren für Verunsicherung sorgen. Zudem warnen viele Ökonomen, dass Donald Trump als künftiger US-Präsident den Freihandel einschränken könnte. Dies würde die Exportnation Deutschland belasten.

mg/dpa

Nachrichtenticker