In einer Reparaturwerk Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt arbeiten Menschen an Statoren für Elektromotoren und Generatoren

Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer halbieren ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr. Der Ifo-Chef aber auch der Bundesverband der Deutschen Industrie fürchten bei einem harten Brexit eine leichte Rezession hierzulande. Immerhin. Mit China nimmt Deutschlands wichtigster Handelspartner wieder Fahrt auf.

Die deutsche Industrie wartet ausgerechnet zum Auftakt ihrer Leistungsschau "Hannover Messe" mit schlechten Nachrichten auf. Ihre Geschäfte liefen im März so schlecht wie seit Mitte 2012 nicht mehr, als die Schuldenkrise in Europa belastete. Die Aufträge fielen sogar so schwach aus wie zuletzt vor knapp zehn Jahren.

Die maue Weltkonjunktur, Handelskonflikte und der drohende harte Brexit belasten die exportabhängige Industrie, die für etwa ein Viertel der deutschen Wirtschaftsleistung steht. Ein ungeregelter EU-Austritt Großbritanniens könnte sogar zur Rezession in Deutschland führen, warnte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Aus Fernost gibt es aber auch Hoffnungsschimmer.

Das jüngste Signal für einen Abschwung der Industrie lieferte am Montag das Institut IHS Markit. Deren Einkaufsmanagerindex zeigte für März einen Rückgang um 3,5 auf 44,1 Punkte an - den schlechtesten Wert seit annähernd sieben Jahren. Erst ab 50 signalisiert das Barometer Wachstum. "Der Auftragseingang insgesamt und die Exportorder verzeichnen mittlerweile Rückgänge wie man sie seit der globalen Finanzkrise nicht gesehen hat", sagte Markit-Experte Phil Smith.

Maschinenbauer halbiere Wachstumsprognose für das laufende Jahr

Die Maschinenbauer schraubten angesichts der zunehmenden Konjunkturunsicherheiten ihre Prognose für 2019 herunter. Die Produktion werde in diesem Jahr wohl nur noch um 1 Prozent statt wie zunächst erwartet 2 Prozent steigen, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) auf der Hannover Messe mit. "Die Dispute über Zölle und andere Handelshemmnisse verunsichern die Marktteilnehmer zunehmend und dämpfen die Investitionslaune." Dies schlage sich in den Geschäften der Hersteller nieder. Die überwiegend mittelständisch geprägte Branche, zu der auch börsennotierte Konzerne wie Thyssenkrupp, Siemens oder Gea gehören, beschäftigt mehr als eine Million Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von über 200 Milliarden Euro.

Ifo-Chef: "Harter Brexit könnte das Fass zum Überlaufen bringen"

Ein harter Brexit kann nach Einschätzung von Ifo-Chef Clemens Fuest zufolge eine Rezession in Deutschland auslösen. "Wenn jetzt Realität wird, dass sozusagen das schlechteste Szenario auftritt, dann könnte das der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt", sagte der Ifo-Präsident dem Deutschlandfunk. "Das könnte dazu führen, dass wir von einem schwachen Wachstum zu einer leichten Schrumpfung der Wirtschaft übergehen. Und das würde man dann eine Rezession nennen."

Die britische Premierministerin Theresa May unternimmt in dieser Woche einen neuen Anlauf, um einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse zu finden. Den von ihr mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag hatte das Parlament am Freitag zum dritten Mal abgelehnt.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) befürchtet im Falle eines ungeordneten britischen EU-Austritts einen Rückschlag für die deutsche Wirtschaft von mindestens einem halben Prozentpunkt des Bruttoinlandsprodukts. "Unsere BIP-Prognose von derzeit 1,2 Prozent müssten wir dann anpassen - und mit nur noch 0,7 Prozent Plus rechnen", erklärte Kempf. Die EU forderte er auf, die Industrie durch eine gemeinsame Strategie zu stärken und sich wieder um mehr zu kümmern als nur den Brexit. Europa habe wirtschaftliche Bedeutung und politischen Einfluss verloren und müsse diesen Trend dringend umkehren.

Deutschlands wichtigster Handelspartner nimmt wieder Fahrt auf

Es gibt allerdings auch erste Hinweise darauf, dass mit China der wichtigste deutsche Handelspartner wieder Fahrt aufnimmt. Der dortige Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex stieg auf 50,8 Punkte von 49,9 Zählern im Februar und damit auf den höchsten Stand seit acht Monaten. Analyst Zhengsheng Zhong verwies auf das bessere Finanzierungsumfeld, die Bemühungen um den Privatsektor und die Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Diese hätten die Industrie beflügelt. Erstmals seit vier Jahren stellten die Firmen wieder neue Mitarbeiter ein. Die Regierung hat ein Konjunkturpaket geschnürt, das Steuersenkungen und Investitionen beinhaltet.

rei/Reuters