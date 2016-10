Rekordausfuhren im August Deutsche Exporte mit stärkstem Zuwachs seit 2010

Und ab ins Ausland: Im August zogen die Exporte so stark an wie seit Jahren nicht mehr

Der deutsche Außenhandel hat sich von jüngsten Rückgängen kräftig erholt. Im August kletterten die Exporte um knapp 10 Prozent gegenüber dem August des Vorjahres. Das ist der stärkste Zuwachs seit vielen Jahren.

Die deutschen Exporte sind im August so kräftig gewachsen wie seit über sechs Jahren nicht mehr. Die Warenausfuhren erhöhten sich um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. "Das ist die stärkste Zunahme seit Mai 2010", erklärte ein Statistiker.

Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 2,2 Prozent gerechnet. Im Juli waren die Exporte noch um 2,6 Prozent gefallen, was viele Experten mit den Werksferien in dem Ferienmonat begründeten.

Im Vergleich zum August 2015 kletterten die Exporte sogar um 9,8 Prozent auf 96,5 Milliarden Euro.

Besonders stark stiegen die Geschäfte mit EU-Staaten

Überdurchschnittlich stark legten die Geschäfte mit den EU-Ländern zu: Hier gab es einen Zuwachs von 10,0 Prozent, weil besonders die Nachfrage in den nicht zur Euro-Zone gehörenden Staaten kräftig zunahm.

Die Lieferungen in den Rest der Welt zogen um 9,6 Prozent an. In den ersten acht Monaten des Jahres nahmen die gesamten Exporte um 0,8 Prozent auf 795,7 Milliarden Euro zu. Der Außenhandelsverband BGA halbierte erst kürzlich seine Wachstumsprognose für das Gesamtjahr auf maximal zwei Prozent, da große Schwellenländer wie Russland und Brasilien schwächeln.

Die deutschen Importe erhöhten sich im August um 3,0 Prozent zum Vormonat und damit so stark wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Hier hatten Ökonomen einen Anstieg von 0,7 Prozent auf dem Zettel. Die Exporte übertrafen die Importe kalender- und saisonbereinigt um 22,2 Milliarden Euro.

rei/Reuters

