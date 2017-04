Referendum in der Türkei Regierung verkündet Sieg, Opposition zweifelt

Zur Großbildansicht AP Erdogan-Unterstützer am Sonntag in Istanbul.

In der Türkei hat offenbar eine knappe Mehrheit der Wahlberechtigten für die umstrittene Verfassungsreform gestimmt. Anhänger von Präsident Erdogan jubeln, die Opposition will das Ergebnis anfechten.

22





Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat den Sieg beim Referendum über die umstrittene Verfassungsänderung beansprucht. Vor seinen Anhängern in Istanbul verkündete er den Beginn einer neuen Ära in der Türkei. Erdogan sprach von einer "historischen Entscheidung" und bedankte sich bei den Wählern im In- und Ausland. "Die Wähler im Ausland haben einen großen Anteil am Erfolg", sagte er.

Erdogan erklärte, rund 25 Millionen Türken hätten bei dem Referendum mit "Ja" gestimmt, damit lägen die Befürworter um 1,3 Millionen Stimmen vor den "Nein"-Sagern. Nun werde das Land die wichtigste Reform in seiner Geschichte angehen. Jeder sollte die Entscheidung der türkischen Nation respektieren, sagte er weiter. Das gelte vor allem für die türkischen Verbündeten.

Vor seinen Anhänger in Istanbul kündigte Erdogan an, schnellstmöglich über die Wiedereinführung der Todesstrafe zu entscheiden. Wenn nötig, werde auch dazu ein Referendum abgehalten, so Erdogan.

"Entscheidung des Volkes"

Zuvor war bereits Ministerpräsident Binali Yildirim vor Unterstützer des Ja-Lagers in Ankara getreten. "Das Präsidialsystem ist nach nicht-offiziellen Ergebnissen mit einem Ja-Votum bestätigt worden", sagte er. Staatsmedien berichteten, nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen liege das Ja-Lager bei 51,3 Prozent.

"Dies ist eine Entscheidung des Volkes. In der Geschichte unserer Demokratie ist eine neue Seite aufgeschlagen worden", sagte Yildirim. "Nun ist der Moment der Solidarität, der Einheit, des Zusammenhalts in der Türkei gekommen."

Die Regierung hatte zuvor die Nein-Wähler als Unterstützer des Terrorismus diffamiert. Der Wahlkampf hatte die Gesellschaft polarisiert wie selten zuvor.

Opposition beklagt Manipulation

Die beiden größten Oppositionsparteien zogen die Angaben der Staatsmedien zum Wahlergebnis in Zweifel und forderten eine Neuauszählung von zwei Drittel der Urnen. Die prokurdische HDP erklärte, es gebe Hinweise auf eine "Manipulation der Abstimmung in Höhe von drei bis vier Prozentpunkten".

Auch die oppositionelle CHP kündigte an, bis zu 60 Prozent der Stimmen anzufechten. Ihr Vize Bülent Tezcan warf der Wahlkommission vor, gegen die Regeln verstoßen zu haben, als sie nicht offiziell zugelassene Stimmzettel als gültig akzeptierte. Zahlreiche Wähler hatten sich beschwert, dass ihnen Stimmzettel und Umschläge ohne den offiziellen Stempel ausgeteilt worden seien.

brk/asc/dpa/Reuters/AFP

Nachrichtenticker