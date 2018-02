Nach Yücel-Freilassung 3 türkische Journalisten zu lebenslanger Haft verurteilt

Zur Großbildansicht AP Duldet keine kritischen Journalisten: Präsident Recep Tayyip Erdogan

Nach der Haftverschonung für den deutschen Reporter Deniz Yücel sind der Türkei drei prominente Journalisten zu lebenslangen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Das Gericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass die drei Männer den gescheiterten Putsch im Sommer 2016 unterstützt haben.

Das Gericht fällte das Urteil, obwohl einer der Männer nach Anordnung des höchsten türkischen Gerichtes freigelassen werden sollte.

Die Brüder Mehmet und Ahmet Altan sollen dem Urteil zufolge geheime Botschaften über eine Talkshow im Fernsehen einen Tag vor dem Putschversuch am 15. Juli 2016 ausgesendet haben. Auch dem ebenfalls verurteilten Journalisten Nazli Ilicak werfen die Richter die Unterstützung des Netzwerks der Putschisten vor.

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles verlangt nach der angekündigten Haftentlassung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel die Freilassung weiterer Gefangener in der Türkei. "Ich freue mich sehr über die guten Nachrichten zu Deniz Yücel, viel zu lange mussten wir darauf warten", sagte Nahles am Freitag. "Doch wir werden nicht vergessen und uns weiter dafür einsetzen, dass auch alle anderen zu Unrecht inhaftierten Deutschen in der Türkei so schnell wie möglich wieder in Freiheit sein werden."

Reuters