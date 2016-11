Vorschlag der EU-Kommission in Sachen Rüstung Statt Klein-Klein ein großer Verteidigungs-Fonds

Zur Großbildansicht DPA Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker: Setzt auf einen Verteidigungs-Fonds - für "die gemeinsame Entwicklung von Technologien und Ausrüstung mit strategischer Bedeutung"

Die EU-Kommission will mit einem milliardenschweren Verteidigungsfonds neue gesamteuropäische Rüstungsprojekte anstoßen. "Um unsere kollektive Sicherheit zu garantieren, müssen wir in die gemeinsame Entwicklung von Technologien und Ausrüstung mit strategischer Bedeutung investieren", kommentierte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch. Europa brauche im Bereich der Verteidigung strategische Autonomie.

Konkret sieht der Vorschlag aus Brüssel vor, dass die EU-Staaten jährlich etwa fünf Milliarden Euro für den neuen Verteidigungsfonds bereitstellen. Das Geld könnte dann beispielsweise in die Entwicklung moderner Drohnen oder in den Kauf von Hubschraubern investiert werden. Zudem sollen ab 2020 pro Jahr 500 Millionen Euro aus dem EU-Gemeinschaftshaushalt für gemeinsame Rüstungsforschung ausgegeben werden.

Durch den aktuellen Mangel an Zusammenarbeit gehen nach Schätzungen der EU-Kommission derzeit jährlich zwischen 25 und 100 Milliarden Euro verloren.

